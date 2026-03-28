KAPIČIĆ PONOVO UZ REDITELJA "DEADPOOLA": Sada rame uz rame sa Kijanu Rivsom
SRPSKI glumac deo velikog "sci-fi" projekta Tima Milera, u filmu koji već sada privlači pažnju Holivuda.
Deset godina nakon što je "Deadpool" promenio pravila superherojskog žanra, saradnja koja je tada započeta sada dobija novo, mnogo veće poglavlje – i to na velikoj holivudskoj sceni.
Reditelj Tim Miler ponovo je angažovao Stefana Kapičića za svoj novi visokobudžetni naučno-fantastični akcioni film u kojem glavnu ulogu tumači Kianu Rivs.
Film, koji nastaje u produkciji "Warner Bros"., trenutno se snima u Dominikanskoj Republici, a iako detalji radnje još nisu zvanično otkriveni, poznato je da scenario ima elemente filmova Edge of Tomorrow i The Shallows.
Prema dostupnim informacijama, Kapičićeva uloga još nije detaljno poznata javnosti, ali se spekuliše da bi mogao da igra protivnika liku Kijanu Rivsa – što dodatno podiže očekivanja od ovog projekta.
Publika ga najbolje pamti kao Kolosusa, metalnog mutanta iz Deadpool, čiju je ulogu ponovio i u nastavcima, uključujući "Deadpool 2" i "Deadpool & Wolverine". Saradnja sa Milerom nastavila se i kroz "Netflix" antologiju "Love, Death & Robots", dok je Kapičić ostvario zapažene uloge i u seriji Better Call Saul, kao i u filmu The Last Voyage of the Demeter.
Novi film, za sada bez zvaničnog naslova, već ima zakazanu premijeru za 13. avgust 2027. godine, a pored Rivsa i Kapičića, u njemu igraju i Kali Kuk, Stiven Vadington, Nikolas Duvernej, Abraham Popula, Anastasija Sofonov i Bobi Holand Hanton.
Produkciju potpisuju poznata imena među kojima su Metju Von, Aron Rajder, Endru Svet i Džon Zaozirni, što dodatno potvrđuje da je reč o projektu od velikog značaja za filmsku industriju.
Za srpsku publiku, ovo je još jedna potvrda da domaći glumci sve sigurnije zauzimaju mesto u najjačim svetskim produkcijama – i to ne kao epizodisti, već kao važni igrači u velikim pričama.
(24 Sedam)
