DRAGANA MIRKOVIĆ SLAVI ROĐENDAN: Folk divu iznenadili prijatelji i članovi porodice (FOTO)
MUZIČKA zvezda Dragana Mirković danas slavi 58. rođendan.
Dragana je odlučila da rođendan provede u prirodi sa porodicom, u Austriji, na planini Nassfeld.
Folk kraljicu sačekalo je prijatno iznenađenje u hotelu u kojem boravi, gde su je prijatelji dočekali sa rođendanskom tortom i pesmom.
Dragana je video iznenađenja podelila na mreži Instagram i zahvalila se prijateljima i osoblju hotela.
- Kada imate ovakve prijatelje, rođendan je svaki dan - poručila je Dragana za "Večernje novosti".
Povodom rođendana oglasile su se i brojne Draganine kolege koje su joj javno čestitale, a samo neki od njih su: Lepa Brena, zvezda iz Bugarkse Glorija, Šemsa Suljaković, dok se tokom dana video čestitkom oglasio i političar Čedomir Jovanović.
I ovoga puta, Dragana pokazala je da su joj porodica i prijatelji i publika najvažniji, a brojne čestitke fanova ne prestaju da pristižu sa svih strana.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
