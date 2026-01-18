Poznati

DRAGANA MIRKOVIĆ SLAVI ROĐENDAN: Folk divu iznenadili prijatelji i članovi porodice (FOTO)

Dušan Cakić

18. 01. 2026. u 21:20

MUZIČKA zvezda Dragana Mirković danas slavi 58. rođendan.

ДРАГАНА МИРКОВИЋ СЛАВИ РОЂЕНДАН: Фолк диву изненадили пријатељи и чланови породице (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Dragana je odlučila da rođendan provede u prirodi sa porodicom, u Austriji, na planini Nassfeld.

Folk kraljicu sačekalo je prijatno iznenađenje u hotelu u kojem boravi, gde su je prijatelji dočekali sa rođendanskom tortom i pesmom.

Foto: Privatna arhiva

Dragana je video iznenađenja podelila na mreži  Instagram i zahvalila se prijateljima i osoblju hotela.

- Kada imate ovakve prijatelje, rođendan je svaki dan - poručila je Dragana za "Večernje novosti".

Foto: Privatna arhiva

Povodom rođendana oglasile su se i brojne Draganine kolege koje su joj javno čestitale, a samo neki od njih su: Lepa Brena, zvezda iz Bugarkse Glorija, Šemsa Suljaković, dok se tokom dana video čestitkom oglasio i političar Čedomir Jovanović.

I ovoga puta, Dragana pokazala je da su joj porodica i prijatelji i publika najvažniji, a brojne čestitke fanova ne prestaju da pristižu sa svih strana.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!