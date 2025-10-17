LJUDI ĆE BITI ŠOKIRANI: Šejla Zonić bez cenzure iznenadila javnost (FOTO)

JEDAN od najmoćnijih ženskih vokala sa naših prostora, Šejla Zonić, spremna je da osvoji publiku na potpuno nov način.

Foto: Dušan Šljivić

Glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim sada dolazi snažniji, iskreniji i dublji nego ikad – kroz njen prvi samostalni album „Univerzum“.

- Moj novi album nije samo muzika, to je moje pravo lice- poručila je Šejla za "Novosti" i dodala:

- Prvi put, bez filtera pokazujem svoj unutrašnji svet. Sve što sam do sada radila bilo je traganje. A sada – sada sam pronašla sebe. Foto: Dejan Milićević

Ovaj projekat predstavlja veliko prekretnicu za umetnicu koja je godinama gradila svoj put u svetu muzike.

U albumu „Univerzum“ nalazi se 11 pesama, a svaka od njih, kako sama kaže, otkriva delić njene duše – njene borbe, strahove, snove i hrabrost.

- Ljudi koji su me poznavali biće šokirani. U svakoj pesmi nalazi se i moj strah, ali i ogromna hrabrost da pokažem svoje lice i ranjivost. ‘Univerzum’ je moj bunt protiv kalupa u koje su me gurali. Ovo je moj glas buđenja- rekla je Šejla. Foto: Nikola Glišić

Na svom Instagram profilu, Šejla je podelila uzbuđenje povodom izlaska albuma, rekavši da će svakog meseca do proleća objavljivati novu pesmu, vodeći publiku na emotivno i muzičko putovanje kroz svoj svet:

-Moje biće voli i živi umetničku slobodu. Od pesme do pesme, vodiću vas u različite svetove mog univerzuma, čija vrata vam otvaram s radošću. Dobrodošli.

