LJUDI ĆE BITI ŠOKIRANI: Šejla Zonić bez cenzure iznenadila javnost (FOTO)
JEDAN od najmoćnijih ženskih vokala sa naših prostora, Šejla Zonić, spremna je da osvoji publiku na potpuno nov način.
Glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim sada dolazi snažniji, iskreniji i dublji nego ikad – kroz njen prvi samostalni album „Univerzum“.
- Moj novi album nije samo muzika, to je moje pravo lice- poručila je Šejla za "Novosti" i dodala:
- Prvi put, bez filtera pokazujem svoj unutrašnji svet. Sve što sam do sada radila bilo je traganje. A sada – sada sam pronašla sebe.
Ovaj projekat predstavlja veliko prekretnicu za umetnicu koja je godinama gradila svoj put u svetu muzike.
U albumu „Univerzum“ nalazi se 11 pesama, a svaka od njih, kako sama kaže, otkriva delić njene duše – njene borbe, strahove, snove i hrabrost.
- Ljudi koji su me poznavali biće šokirani. U svakoj pesmi nalazi se i moj strah, ali i ogromna hrabrost da pokažem svoje lice i ranjivost. ‘Univerzum’ je moj bunt protiv kalupa u koje su me gurali. Ovo je moj glas buđenja- rekla je Šejla.
Na svom Instagram profilu, Šejla je podelila uzbuđenje povodom izlaska albuma, rekavši da će svakog meseca do proleća objavljivati novu pesmu, vodeći publiku na emotivno i muzičko putovanje kroz svoj svet:
-Moje biće voli i živi umetničku slobodu. Od pesme do pesme, vodiću vas u različite svetove mog univerzuma, čija vrata vam otvaram s radošću. Dobrodošli.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)