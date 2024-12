DVE NOVE PESME ZA KRAJ GODINE: Aleksandar Radulović Futa dao "odrešene ruke" Milici Pavlović (FOTO/VIDEO)

REGIONALNA muzička zvezda Milica Pavlović je u aktuelnoj godini ostvarila brojne rezultate u svojoj karijeri, stigla je do rekordnih milijardu pregleda na platformi Jutjub i tim povodom objavila EP „Milijarda“ sa kog su se izdvojile pesme „Ona nosi Pradu“ i „Praštaj“, koje su postale veliki hitovi i nastavila svoju koncertnu turneju „Lav“.

Ipak, rešila je da u samom „finalu“ 2024. godine zaokruži kompletnu priču i da za svoje fanove pripremi još jedno iznenađenje.

Reč je o pesmama „Žena“ koju u originalu peva Radoslav Rodić Roki i „Talasna dužina“ koju u izvornoj verziji izvodi Željko Šašić, a Milica za „Večernje novosti“ ističe da je namerno napravila takav izbor.

- Kada me je Futa pozvao da snimimo ove kavere i rekao mi da sama izaberem koje pesme mi se sviđaju i šta bih ja volela da snimim, verujte mi da je to bio težak zadatak. Ipak, znala sam da to neće biti neka pesma koja je sada aktuelna i neka koju publika zna u ženskoj interpretaciji. Volim izazove i baš zato je izbor pao na pesme koje u izvornoj verziji izvode muškarci. Marina i Futa su jedni od najvećih autora ikada na ovim prostorima, njihova diskografija je impozantna i kad sam krenula da razmišljam šta je to što bi bilo adekvatno, nije bilo lako. Pregledala sam celu njihovu diskografiju i negde se samo nametnulo da to budu ove pesme – kaže nam Milica i dodaje da joj je posebno drago što je pesma „Žena“ sada postala duetska.

Ovim povodom, kontaktirali smo i sa Futom, koji nam je rekao da je prezadovoljan što su njegove pesme dobile novo ruho, ali i priznaje da je bio iznenađen kada je čuo koje je pesme Milica odabrala, a posebno ga je iznenadio izbor pesme „Žena“.

- Moram da priznam da sam prvo bio iznenađen izborom pomenute pesme, ali kad sam čuo da bi to u finalnoj verziji trebalo da bude duet, dopala mi se ideja. Naravno da je bila potrebna korekcija i adaptacija teksta za takvu priliku, što je Ljiljana Jorgovanović odlično odradila. Moram da pohvalim Nebojšu Vojvodića koji je sa Milicom zajedno otpevao taj duet. Bravo za oboje. „Žena“ je moj favorit – rekao je Futa za „Večernje novosti“, koji kaže da on sam ne bi mogao da odluči i izabere pesme koje bi voleo da Milica snimi i ističe da mlada zvezda ima odrešene ruke na ceo katalog njega i Marine.

