GUNS N' ROSES U BEOGRADU Groznica koja trese ceo svet - za samo 7 dana prodato više od 50 odsto kapaciteta Ušća

LEGENDARNI Guns N' Roses dolaze na Ušće 18. jula 2025, a ovaj koncert već sada ulazi u istoriju, jer se interesovanje za nastup rock giganta podiže do neslućenih visina.

Foto: Guns N' Roses

U neverovatnom roku od samo nedelju dana prodato je više od pola kapaciteta Ušća, što ovaj događaj svrstava u regionalni fenomen sa nikada većim zabeleženim interesovanjem – i to sa razlogom!

Fanovi širom sveta – od Argentine, Kanade, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Norveške, Islanda i još mnogih drugih zemalja već su osigurali svoja mesta, a euforično raspoloženje, jer će ovog leta biti deo najvećeg muzičkog spektakla godine i to baš u Beogradu, uveliko vlada. Zemlje regiona već danima unazad sijaju u znaku Guns N' Rosesa, a publika iz komšijskih zemalja masovno otkazuje svoje planove za leto kako bi prisustvovali ovom vanserijskom događaju.

Društvene mreže gore od reakcija dok hiljade komentara iz svih vremenskih zona slave ovaj trenutak kao istorijski i „must see” za svakog pravog ljubitelja muzike.

Uz ovakvu energiju i entuzijazam, očekuje se da će Ušće pulsirati u ritmu najvećih hitova kao što su "Sweet Child O' Mine," "November Rain" i "Paradise City." Organizatori Skymusic i Live Nation obećavaju spektakl neviđenih razmera, uz apel da svi koji žele, ulaznice nabave – što pre.

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.