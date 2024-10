"ZABAVNO JE BITI TATA U 84. GODINI": Al Paćino o sinu Romanu

AMERIČKI glumac Al Paćino izjavio je da je zabavno biti otac u 84. godini.

On je u intervjuu, povodom autobiografije koju je napisao "Soni boj", rekao da je knjigu napisao kako bi njegov sin star 16 meseci upoznao njegovu životnu priču, prenosi Bi-Bi-Si.

Knjigu je nazvao po nadimku koji mu je dala majka, a kako je rekao, nada se da će biti zdrav kako bi ga njegov najmlađi sin Roman upoznao.

Zvezda filmova Kum, Pasje popodne, Lice sa ožiljkom, Vrelina i mnogih drugih, kaže da je njegov kontakt sa Romanom, koga je dobio iz veze sa filmskom producentkinjom Nur Alfalah, ograničen uglavnom na onlajn komunikaciju.

- Sve što radi je stvarno. Zanimljivo mi je sve što radi. Dakle, razgovaramo. Sviram usnu harmoniku s njim preko videa i uspostavili smo takav kontakt. Dakle, zabavno je - rekao je Paćino.

Govoreći o svojim ulogama rekao je da nikada nikome nije bio kum.

- Ne družim se sa ljudima koji bi to tražili od mene, ne sećam se da mi je to neko tražio - kazao je glumac.

Prošlo je više od 50 godina otkako je snimljen film Kum koji je proslavio Paćina, a on kaže da je malo nedostajalo da ga otpuste tokom prve dve nedelja snimanja.

- Kada vam reditelj kaže da ne pružate očekivano, pomislite da niste više tu poželjni - kazao je on i dodao da se sve promenilo tokom snimanja scene u kojoj Majkl Korleone uzima revolver sakriven u toaletu restorana i ubija mafijaškog bosa i korumpiranog policajca.

Paćino je rekao i da je imao ideju ko bi ga zamenio da je, ipak, bio otpušten, na pamet mu je pao Robert de Niro, što bi svakako promenilo istoriju filma.

Rekao je i da posebno mesto u njegovom srcu zauzima film "Lice sa ožiljkom" za koji kaže da "ima nešto i da je moćan".

- Hip-hop zajednica je prihvatila taj film i videla u njemu priču - kaže Paćino i ističe da je film potukao sve rekorde u prodaji na VHS-u.

Istakao je da i dalje ima ljubav prema velikom ekranu, a iako je prodaja bioskopskih karata pala za 40 odsto tokom protekle decenije, on kaže da ne može da zamisli Los Anđeles bez bioskopa.

On je ispričao i da je 2011. saznao da mu je bankovni račun prazan, kao i da je njegov računovođa završio u zatvoru.

- Trošio sam 400.000 dolara mesečno, a nisam znao da se to dešava. Morate biti glupi da vam se tako nešto desi - otkrio je glumac.

Govoreći o onome što trenutno gleda, Paćino je upravo odgledao drugu sezonu Netfliksove serije Monstrum koja se bavi braćom Menendez, dodajući da je napisao pismo glumcu Havijeru Bardemu da mu čestita na ulozi.

Među glumcima mlađe generacije kojima se on divi je izdvojio Leonarda di Kaprija i Adama Drajvera, dok je za Džejmi Foksa rekao da je najbolji šahista u Holivudu.

Na konstataciju novinara da Paćino nema svoju zvezdu u Holivudu na Stazi slavnih on je to potvrdio i okrenuo se ka svom asistentu Majku i pitao ga da li postoji neki mehanizam da se to dobije.

- Bili ste suviše zauzeti - uzvratio je asistent, dok je Paćino dodao da je želi.

