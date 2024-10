ŽELJKO MITROVIĆ NAJAVIO POVEĆANJA I BONUSE! Spektakularnom žurkom za zaposlene obeležen finalni 30. događaj povodom 30 godina Pinka!

SVI zaposleni iz svih kompanija pod okriljem Pink Media Group zajedno su proslavili veliki uspeh.

Foto: J Simonovic / Pink Media Group

Sinoć je u poznatom prestoničkom restoranu održana velika žurka povodom 30. rođendana TV PINK i Pink Media Group. Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović, odabrao je poslednji dan u sklopu slavljeničkog meseca za proslavu za zaposlene, bez kojih Pink Media Group sigurno ne bi bio gde danas jeste. Za dobru muziku bio je zadužen popularni Chegi & Braća Bluz bend, koji je svojim spektakularnim nastupom i fantastičnim muzičkim programom oduševio sve prisutne.

Foto: J Simonovic / Pink Media Group

Željko Mitrović u obraćanju zaposlenima nije krio ponos i sreću zbog svega što su zajedničkim snagama stvorili, a iskoristio je priliku da najavi povećanja plata ali i tradicionalne bonuse.

- Večerašnja žurka je meni najvažnija, zato što sve uspehe koje smo napravili, a napravili smo ih mnogo – napravili ste ih zapravo vi. Birao sam neke najkraće puteve do njih – a vi ste to buldožerski izgazili…barem tako kaže naša konkurencija. Niko se ovde nije zaustavio, jer ne da nije imao šanse protiv mene – nije imao šanse protiv vas. Zato jedan aplauz za vas! Vas nekoliko hiljada iz svih kompanija dobili su bonuse, ali tu nije kraj. U narednih 14 meseci imaćemo kontinuirana povećanja. Od danas svi ćete dobiti 5 hiljada veću platu, a oni ispod 80 hiljada dobiće 10 hiljada povećanje i tako ćemo na svaka dva do tri meseca u narednih 14 meseci. Na novogodišnjom žurci podelićemo devet miliona – za devet najznačajnijih zaposlenih za ovih 30 godina, po troje iz svake dekade. To će biti devet posebnih nagrada od po million dinara. Sledeća godina biće godina pobede, već vidim – rekao je Mitrović.

Foto: J Simonovic / Pink Media Group

TV PINK ne bi bio toliko jak sistem, da nema zaposlenih koji već tri decenije proizvode najgledaniji program u ovom delu Evrope. Skoro 2000 ljudi deo je Pink Media Group, a Željko Mitrović je i ovog puta pokazao kako misli na sve njih i da i te kako ceni njihovu posvećenost i vredan rad.

Pink je simbol za porodicu sa čvrstim temeljem, a u godinama ispred nas nema sumnje da će Pink Media Group biti sve jača i uspešnija kompanija, koja je uvek važila za primer. Kampanja slavljeničkog meseca 30 dana – 30 događaja, žurkom za sve zaposlene doživela je svoje veliko finale, a mi ćemo nastaviti da pratimo kakva iznenađenja u budućem period nas čekaju od vizionara Mitrovića.