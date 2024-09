PROMENILA SAM IME: Bebi Dol izašla u javnost posle dužeg vremena

DRAGANA ŠARIĆ poznatija kao Bebi Dol, odavno se nije pojavljivala u javnosti, a sada je publika posle dužeg vremena imala prilike da je vidi.

Ono što se može primetiti jeste da Bebi Dol izgleda fenomenalno, iako je niko na prvi pogled nije prepoznao, ona je imala dugu plavu talasastu kosu i damski šešir, a sve je upotpunila nakitom u njenom stilu.

Kako je tada navela pevačica, ona je želela da započni novi život, pa je iz tog razloga odlučila i da se drugačije zove, pa je novo ime Bebi Dol je Dana Todorović.

Promenila sam ime u Dana Todorović

– Jednostavno odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Moram da objasnim zbog čega. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako – rekla je tada Bebi koja je jednom prilikom otkrila i kako je dobila svoje sada prepoznatljivo umetničko ime.

- Jedne noći kada je trebalo osmisliti omot za taj moj singl, došlo je to Bebi ime i Dol prezime. Mislila sam da tako mogu da sačuvam privatost. Ime je smislio, evo reći ću iako možda on ne bi voleo da se pominje u tom kontekstu, Srđan Šaper. Kao što sam ja smislila puno stvari za njega, tako je i on rešio ovaj problem. On je bio „kum“ – otkrila je pevačica.

