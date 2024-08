BILA SAM JAKO LOŠA: Barbara Bobak otkrila sa čime se suočavala na početku karijere - "Niko me zbog toga neće zvati da radim"

BARBARA BOBAK je pevačica čije su pesme osvojile srca mnogih, sve više postaje jedna od najtraženijih na domaćoj estradi.

Foto: N. Skenderija

Međutim, malo ljudi zna da je na početku svoje karijere Barbara aktivno objavljivala kaver verzije pesama na Jutjubu kako bi sakrila svoje učešće u „Zvezdama Granda“.

Foto: Nikola Tomić

Ona ne krije da smatra da tada nije bila dovoljno dobra, kao i da je nezadovoljna time što postoji na jutjubu.

–Kod mene je sve to slučajno krenulo, jer prve kavere sam izbacila da bih pokrila svoj nastup u „Zvezdama Granda“ zato što sam bila jako loša. Onda sam razmišljala, kad neko ukuca Barbara Bobak na jutjubu, ako vidi to, niko me nigde neće zvati da radim. Onda sam snimila ne jedan kaver, nego deset, da to lepo mora da se skroluje dole – rekla je, pa dodala:

Foto: Novosti

–Međutim, to je jako dobro prošlo, krenule su pesme, emisije koje su bile takvog tipa, kaver emisije. Gde god da sam nešto otpevala mnogo je dobro prošlo, i stvarno mi je bilo teško da se pronađem u tom nekom smislu da ljudi shvate kao pevača.

(GRAND)