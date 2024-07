"MARIJA MI JE VIŠE OD PRIJATELJA": Jovana Pajić progovorila o odnosu sa Marijom Šerifović

PEVAČICA Jovana Pajić rešila je da nakon mnogih čaršijskih priča progovori o odnosu sa Marijom Šerifović

Foto: ATA images

Popularna pevačica Jovana Pajić se posle duže pauze vratila na scenu, a onda se našla u žiži interesovanja javnosti zbog bliskog odnosa sa Marijom Šerifović. Kako je sada izjavila, njihov odnos "nije od juče i imale su raznorazne faze".

FOTO: Ataimages

- Pa nije to od juče, to traje i bilo je raznoraznih faza... U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Ona i ja to okrenemo na zezanje, šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina i volim da ponovim i ponavljaću, nikada to nije nikome padalo na pamet zadnjih petnaest godina, tek kada sam se ja razvela to je postala tema... Verovatno kada se žena razvede otvorena je za razne spekulacije i komentare, nema zaštitu i nema ko da stane iza nje, pa hajde da joj zalepimo i ovo i ono. Protiv toga se ne treba boriti, ja bih bila nenormalna kada bih se ograđivala od toga, ona je meni više od prijatelja u životu. Ignorišem takve stvari, ponašamo se normalno kao i do sada i nikada neću da se ograđujem od takvih stvari. Nek misli ko šta hoće, nek priča ko šta hoće, ima pravo - rekla je Jovana za TV Una.

