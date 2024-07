TANJA SAVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": U isto vreme sam stamena, ali i krhka i emotivna (FOTO)

DELUJE pomalo nestvarno, dve decenije su prošle kao tren. To nije malo i veoma sam zadovoljna kako je moja karijera tekla. Posebno sam ponosna na to kakve sam pesme stvorila, počev od mog prvenca "Za moje dobro", a mislim da će "Zlatnik" ostati za sva vremena.

Foto: Dragan Stevanović

Ovako, gotovo u dahu govori Tanja Savić, sećajući se 2004. godine i prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kada je krenula put estradne orbite. Uz opasku da u karijeri ništa ne bi menjala, Tanja ističe da se raduje velikom solističkom koncertu u "Beogradskoj areni", 9. novembra ove godine, kojim će proslaviti prvih dvadeset godina svoje karijere.

- Ta noć biće posvećena mojoj publici, jer joj dugujem zahvalnost, što je sa mnom toliko godina i pratila sve uspone i padove. Družiću se sa narodom u "Areni" na malo drugačiji način, trudiću se da napravim neki putić da mogu da prođem pored njih i osetim njihovu energiju i ljubav. Foto: Dragan Stevanović

*Šta predstavlja peti studijski album "Lečim se životom"?

- Na albumu je nova Tanja, jaka i stamena, a u isto vreme i krhka i emotivna, zbog svega što je prošla u životu, a pogotovo u poslednjih 20 godina, koliko sam na javnoj sceni.

*Kako je prošao jednogodišnji rad da bi album na kraju zvučao ovako?

- Bilo je zanimljivo, u isto vreme i izazovno, sa mnogo stresa. Čak i kad otpevam nešto kako treba, često kažem da nije dobro. Moji saradnici imaju živaca, znaju kakva sam, da ne odustajem sve dok ne bude kako treba. Ipak, "na kraju balade" sam prezadovoljna i zaista mi je puno srce. Veliku zahvalnost dugujem svojoj ekipi koja je osetila moj senzibilitet i u skladu sa njim radila na muzici i tekstovima. Emociju koju nosim pretočila sam u pesme i smatram da je publika prepoznala sve što smo uradili. To je razlog što dvadeset godina trajem i što mi se veruje.

*Na albumu je deset pesama. U kojoj ste se najviše pronašli?

- U svakoj pesmi pomalo, jer je svaka na svoj način autobiografska. Izvdvojiću numeru "Maštam", jer tekst topi srca i namenjena je onima koji su "propustili" svoju ljubav, koja im je bila "ispred nosa". Čuvala sam je tri godine "u fioci". Napisala ju je Lola Stanković iz mog Smedereva, i ova numera za mene ima posebnu vrednost.

*Da li se sećate vaše prve audicije za "Zvezde Granda" 2004. u Požarevcu?

- Te momente i dan-danas pamtim. Kada god se prisetim takmičenja, obuzme me osećaj treme i umora, jer sam dva sata čekala da dođem na red da se predstavim žiriju. Pevala sam pesmu Jane Todorović "Šta će ti pevačica". Noć pred audiciju nisam spavala jer sam pevala u Rumi sa tadašnjim bendom. Iako nisam bila u potpunosti zadovoljna svojim nastupom, on se žiriju dopao, i evo me, tu sam već dvadeset godina. Foto: Dragan Stevanović

*Da li ste u kontatku sa nekim iz prve generacije popularnog takmičenja? U kakvim ste odnosima?

- U kontaktu sam sa Branislavom Mojićevićem i sa Stevanom Anđelkovićem. I s jednim i s drugim sam snimila duete, sa Banetom "Simpatija", sa Stevom "Kišno leto".

*Kruna jubileja biće koncert u "Beogradskoj areni" u novembru. Šta će se tamo dešavati?

- Zadrhtim od uzbuđenja kad pomislim šta me čeka u "Areni", ipak verujem da će sve biti odlično organizovano i da ćemo svi uživati na tom koncertu. Očekujem veče puno emocija, lepe energije i atmosfere.

*Kakav je bio Tanjin put za ovih 20 godina?

- Na početku sam bila uplašena devetnaestogodišnja devojčica. Morala sam da sama gradim svoj put. U isto vreme je bilo teško, lepo i izazovno, jer sam želela da radom uspem na pošten i častan način. S vremenom sam se transformisala u jaku i zrelu ženu. Nijedan trenutak i nijednu notu ne bih menjala.

*Postoji li recept za trajanje na sceni?

- Nema čarobnog štapića. Ako vas narod zavoli, tu je završena priča i to ne može niko da vam oduzme. Kod mene je publika prepoznala iskrenost i emotivnost. Foto: Dragan Stevanović

DUET KAO "KRUNA" PRIJATELjSTVA

*SA Banetom Bojanićem nastale su "Dve nevolje". Ko je bio inicijator da snimite pesmu?

- Zajedno smo se dogovarali šta ćemo snimiti, ali me je on prvi pozvao. Bane i ja se poznajemo mnogo dugo, od samog početka moje karijere, a numera je "kruna" dosadašnjeg našeg prijateljstva. Pesma će tek zaživeti i dobiti svojih pet minuta.