VERA MATOVIĆ PONOSNIJA NEGO IKAD: Oglasila se nakon što je završila u spotu Majkla DŽordana (VIDEO)

SLOVENAČKI KOŠARKAŠ Luka Dončić glavni je glumac nove reklame brenda Majkla Džordana.

Vera Matović

Naime, u spotu Luka dovozi automobil na pistu na kojoj je nacrtan košarkaški teren i čim otvori vrata, sa radija se čuje pesma naše pevačice Vere Matović, "Miki, Milane".

Tim povodom za domaće medije se oglasila Vera Matović kako bi prokomentarisala to što se baš njena pesma našla u reklami Majkla Džordana.

- Nisam znala ništa o tome, to je za ponos nije za ljutnju! Kada me takav sportista kao što je Luka Dončić uvrsti u sve to, pa to je za ponos. Ja sam sad toliko srećna. Pesma "Miki Milane" je planetarni hit, to su svi pevali, svi pevaju i danas - rekla je Vera.

Foto: Jutjub printskrin/Paparaco lov/Telegraf

Inače, pesmu Vere Matović je Luka Dončić puštao sa razglasa tokom svog zagrijavanja, treninga Dalas Maveriksa ili pred utakmicu.

(BLIC)