DRAGANA MIRKOVIĆ "PECNULA" TONIJA: Bura posle vesti o razvodu se ne stišava - Ja nisam taj tip, drugačije sam vaspitana...

POZNATA pevačica Dragana Mirković razvodi se od supruga Tonija Bijelića posle dve i po decenije od započinjanja njihove romanse.

Foto: ATA images

O njihovom razvodu se naširoko priča, dok je Dragana u jeku istog isticala da nema novca zbog organizovanja humanitarnih koncerata, oko čega, kako je pričala, Toni nije hteo da učestvuje.

Dragana ističe da joj ono materijalno nikada nije bilo bitno.

- Možete da me vozite u Smartu, možete da me vozite, evo, u Majbahu, nebitno je, ja nisam taj tip uopšte, da mi je to nešto bitno... - istakla je Dragana na početku, dok je pokazivala kolekciju skupocenih automobila oko sebe.

Foto: Printskrin Instagram/dragana_mirkovic

- Da, kolekcija je bogata, ja priznajem. Ima dosta toga, ovo je samo jedan deo, pošto se napolju radi ulaz, pa smo morali ovde da ubacimo... Čak me nije ni interesovalo nešto, moram da priznam... (smeh) Najiskrenije! Stojadin, bre! Zašto sve mora da bude glamur, kad može da bude nešto nostalgično... Nekad su svi vozili Stojadina, kasnije Juga, Fiću... Meni je to draže nego neki "vau" auto! Nikad nisam bila za to. Moj suprug je voleo tako kroz mene da pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip - istakla je za hrvatski medij "24sata", usput potkačivši još uvek zakonitog muža.

- Ne volim bacanje novca na stvari koje su nebitne. Firmirana garderoba, tašne, čuda... Ako vidite na meni neku skupu torbu, znajte da sam je dobila na poklon! Ja sam tako vaspitana - zaključila je Dragana.

Društvene mreže

Dragana i Toni se više ne prate na Instagramu, pa je jasno da ne žele jedno drugom da gledaju objave na ovoj društvenoj mreži.

Decu oboje prate na Instagramu, dok je poznato da su Manuela i Marko ostali u Austriji, gde žive ceo život, a da Toni sa novom izabranicom živi u Nemačkoj.

(Blic)

BONUS VIDEO: UMEĆE KOMENTATORA SE NE KRADE, SA TIM SE RODIŠ | "Novosti" intervju | Nemanja Matić