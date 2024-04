HARIS NAKON RAZVODA IZNOSIO "PRLJAV VEŠ" U JAVNOST: Evo šta je sve prethodilo incidentu na Senjaku

MELINA Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića upala je večeras, 1. aprila, u porodični dom na Senjaku iz kojeg se iselila pre više od godinu dana, zbog drugogo muškarca.

Foto: ATA images

Haris je nakon njenog upada, nazvao patrolu policije koja je vrlo brzo došla na lice mesta.

Šta je potencijalno isprovociralo Melinu?

Naime, nakon što je pre nekoliko dana okončao svoj brak na sudu, Haris je počeo otvoreno u intervjuima da govori o krahu braka i iznosi ne baš tako prijatne stvari o bivšoj... Od vrednog nakita koji je iznela kuće, preko novca koji je trošila do odvojenih spavaćih soba, sve ono je što smo mogli prethodnih dana pročitati u njegovoim izjavama.

Sve je počelo u četvrtak, 28. februara, kada je završena brakorazvodna parnica.

"Melina je nikakva žena, nju samo pare zanimaju!"

- Kakva je Melina? - upitan je dalje od strane novinara.

- Nikakva! - rekao je.

- Zašto je takav sud posle 22 godine? - upitan je.

- Pa zato što se pokazala takvom - rekao je.

Kaže, krivo mu je što je imao toliko poverenja u nju.

- To jeste. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svest, jer sam mislio da neko nešto ima i respektuje, u glavi, da ima prema nekome i nečemu, ali video sam da to ne funkcioniše baš tako - rekao je.

Na pitanje da li, iz njegovog iskustva, Melina više voli novac, njega ili njegovu slavu, bez zadrške je rekao:

- Novac. Sama je rekla da je materijalista i da je zanimaju samo pare.

Na pitanje da li je to "mogao da promeni za sve ove godine", rekao je:

- Nisam se ni trudio, samo sam davao. Preširoke ruke sam bio, kad je ona bila u pitanju - preširoke.

- Ona je jedan period bila potpuno okej i nešto se desilo kod nje, neki kvrc u glavi. Mnogo druženja sa ženama... Sumnjive i prošlosti i morala - rekao je Haris.

- Nismo u kontaktu, ne. Nikad se nije izvinila - dodao je.

Na pitanje šta će biti sa svim skupocenim stvarima i tašnama koje poseduje, te da li će i to biti predmet ostavinske rasprave, Haris je rekao:

- Biće svašta. Videćemo, kad dođe do toga.

"Druženje sa ženama sumnjivo morala"

Istakao je da je "Melina bila potpuno okej", ali da se "kvrc u glavi" desio zbog "mnogo druženja sa ženama sumnjive i prošlosti i morala".

Pevač je otkrio kada je sve krenulo da ide na dole.

- Jeste delovalo kao velika ljubav do pre deset godina, dok gospođica nije počela da vodi neki drugi život. Nije to bio taj porodičan život. Mislim da se upropastila sa prečestim druženjem sa ženskim svetom. Jer nijedna drugarica, ako nema baš srećan brak, ne želi ni onoj drugoj drugarici da ona ima srećan brak. Ne krivim nikoga, ni njene drugarice, ali mislim da je to doprinelo nekom odvajanju od kuće, od muža, od života. Možda se žena zaljubila ponovo. Nemam pojma što se dešavalo tu. Svašta se nešto sakrivalo od mene - priznao je Haris, koji ističe da nikada nije imao želju da zalazi tu temu.

Foto: Novosti

- Ne, nisam imao želju jer nisam taj tip. Čovek sam koji sa svojim korespondentom, prijateljem, ženom, poznanikom, partnerom, radi na bazi savesti. Međutim, očigledno, to nije dobra filozofija i to nije dobra metodika, tako da po tom pitanju treba zauzeti sasvim drugi stav.

Na pitanje da li bi mu bilo lakše da je sa Melinom o svemu otvoreno porazgovarao, rekao je:

- Svejedno je, mislim i da je rekla, bol bi bila identična kao i ova. Ne volim prevare, ne volim jednu najgoru reč koja postoji, a ja sam je doživeo u ovom slučaju, to je izdaja. Sve sam dao ovoj porodici kao i njoj. Živeo sam život porodičnog, mirnog čoveka, domaćina. Ali dobro, nema veze, preživećemo izdaju - naveo je Džinović i otkrio koliko ga to boli, kada ga izda žena koju najviše voli.

- Voleo sam je najviše na svetu naravno, više od sebe sam je voleo. Taj nož u leđa kada dođe onda ima neverovatnu težinu. Ne bi mi bilo okej da mi dođe neko iz čista mira i kaže, znaš šta, više ne mogu ili neću, našla sam drugog frajera i tako dalje, da ja kažem, hajde sve je u redu. Ne može biti sve u redu kada je uloženo tu deset, petnaest, dvadeset godina. Gradite nešto u životu i onda srušite, a to je naš specijalitet jugoslovenskog mentaliteta - rekao je Haris za Blic i otkrio da li misli da je ovo bila promašena ljubav.

- Mislim da nije promašena ljubav. Imali smo mi ljubav i bilo je jako lepo dugi niz godina, a promašen život nije nikako. Zašto bi bio život promašen? Život se nastavlja, život ide dalje - ispričao je pevač.

"Kupovao skupocene tašne od 5.000 evra, ona njemu ni kafu nije platila"

Džinović je priznao da li se oseća iskorišćeno.

- Može to neko sa strane da kaže, ali možda mogu i ja, na izvestan način da. Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: "Hvala ti ljubavi"... To moraš i da pokažeš nekim delima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5.000, da sada ona meni vrati poklonom u vrednosti od 5.000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen - priznao je pevač, ali ipak, ne žali ni dinara koji je dao na nju.

- Ne da nisam žalio dinara, nego sam davao više, kao američki Fort Knox zlatna rezerva.

"Spavali u odvojenim sobama, sve je počelo da ruši pre nekoliko godina"

Kako kaže, ranije su živeli skladno, zajedno putovali, a onda je polako počelo sve da se menja.

- Jesmo nekad ranije putovali, a onda je ona počela da se udaljava. Stalno je bila sa tim drugaricama i mislim da je to žensko društvo i doprinelo dosta njenom nekom stavu ili okretanju nekom novom životu. To ne znam, ali mislim, ako je žena bez muža dve godine, tri godine u gradu ili negde drugo, onda to ne valja.

Tokom tog perioda, izbegavali su se čak i po kući.

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba se*s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to još jedan nivo lepše.

Kako je izneo brojne njihove intimne detalje, pevač je otkrio da li ga plaši šta će Melina reći u javnosti.

- Ne bojim se u ovim godinama ni atomske bombe, a ne šta će ona reći ili uraditi. Šta god kaže, sve će biti u korist njene štete.

Kako mnogi razvod braka porede sa smrću bliske osobe, pevač je priznao da li i on na to gleda tim očima.

- On je iza smrti odmah. Ljudi se ubijaju u brakorazvodnim situacijama, to je vrlo blisko odlasku sa ove planete. Na svu sreću ja to nisam doživeo i niko od moje dece. Imam možda jedno negativno iskustvo koje je pomoglo. Moji otac i majka su bili razvedeni, a 13 godina su živeli zajedno i radili zajedno. To je jedna moja trauma iz detinjstva. Žao mi je dece i mene što prolazimo kroz to.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Melinom i sa Harisom, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta nisu odgovorili na pozive.

(Telegraf)