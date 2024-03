"NORMALNO DA ONA NIJE KRIVA..." Oglasio se prijatelj Dragane Mirković, otkrio nove detalje o životu nje i Tonija

PEVAČICA Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić živeli su u skladnom braku i niko nije ni slutio da će doći do kraha koji su od medija skrivali tri godine.

Foto: ATA images

Iako pevačica nije želela da otkriva detalje, meštani Kasidola prokomentarisali su njihov razvod, vidno iznenađeni.

U saopštenju Dragana je javnosti otkrila da sa suprugom već tri godine ne živi pod istim krovom, a o tome kako se pevačica oseća u ovom trenutku otkrio je njen prijatelj iz rodnog kraja, koji ističe da je sa pevačicom svakodnevno u kontaktu.

Foto: ATA images

- Ja je znam, Dragana i ja smo i sad najbliži od svih. Dragana je ekstra. Veliki je čovek, veliki domaćin i od kuće je to ponela. To što ona ima u sebi to je sve od kuće, od roditelja njenih. Patrijarhalno vaspitani su ljudi, bez mrlje na obrazu. Šta reći drugo - rekao je prijatelj, pa se osvrnuo i na novonastalu situaciju u pevačicinom životu.

- Ovo što ona ima problem sa mužem... Trebala je da smanji njen posao, da ne pomaže mnogo, da bude privržena mužu - kaže Draganin prijatelj i dodaje:

- Svaki mužjak je alfa mužjak, on traži drugu osobu i ona je trebalo da bude uz njega. To je glavna stvar. Međutim, došlo je do pucanja, možda, on je kriv, normalno da ona nije kriva - priča on.

Ovaj meštanin Kasidola je istakao da se čuje sa Draganom i sada u ovom, za nju teškom trenutku.

- Čujemo se svakodnevno pet puta. Ona je super. Dragana je mnogo jaka osoba i zna šta hoće. Dragana je najveća zvezda i mnogo je sada u ovom vremenu pomogla bolesnima, beskućnicima, sa celom ekipom, humanitarnom akcijom. Ona je imala svoj jubilej, 40 godina muzike i to se poklopilo sada i to je ekstra ispalo - naveo je Draganin prijatelj za Blic.

