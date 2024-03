MELINA I JA NISMO VIŠE U KONTAKTU: Prva izjava i intervju Harisa DŽinovića nakon razvoda (FOTO)

RAZVOD folk zvezde Harisa Džinovića i njegove 30 godina mlađe supruge, modne kreatorke Meline Džinović iznenadila je javnost.

Foto: Novosti

Haris nedavno se našao u jeku skandala nakon što je otkriveno da se razveo od supruge Meline sa kojom je bio dve decenije u skladnom braku, a sada je za "Večernje novosti" progovorio o detaljima kraha nekada idilične bračne zajednice. Foto: Novosti

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan razvod. Prevareni muž zadnji sazna, nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, nisam ja nju ostavio nego ona mene. Nisam speman za novu ljubav - rekao je pevač, pa nastavo: Foto: Novosti - To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je on. Foto: Novosti

Muzička zvezda je u toku razgovorao istako da ne želi puno da priča o privatnom životu, kao i da nije ljut zbog naslova.

- Nisam ljut zbog naslova i vesti, ja sam poznat, a i gospođica je polupoznata, tako da je to normalno - završio je Haris.

