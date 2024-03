ANDREANA ČEKIĆ POKAZALA SNAJKU: Ova fatalna plavuša ukrala je srce njenom bratu (FOTO)

NEDAVNO je popularnost Andreane Čekić ukrao njen brat koji je danima dizao medijsku prašinu svojim atraktivnim izgledom, ali sada su sve oči uprte u pevačicinu snajku.

Republika Srpska

Naime, Andreana se pohvalila svojom snajkom na društvenim mrežama, a mnogima su popadale vilice zbog zgodne plavuše. Atraktivna Karolina je blogerka i veoma je popularna na društvenim mrežama.

- Snajka, drug i sve - poručila je Andreana uz fotografiju sa snajkom koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

„Prelepe ste“, „Au, divne dame!“, „Kakva divnoća“, „Lepotice“, „Ostanite plave“, samo su neke od reakcija na Andreaninu i Karoloninu fotografiju.

Inače, Andreanin brat već godinama uživa sa Karolinom, a svoju ljubav par je krunisao i brakom. Podsetimo, Andreana je mnogo puta isticala da je veoma vezana za brata koji joj je oduvek bio najveća podrška u karijeri.

– On me dovezao na audiciju u Beogradu, i Mile je veoma doprineo mom razvoju kao pevača i umetnika. On me je, još kada sam imala 19 godina, naterao da se prijavim za jedno lokalno takmičenja, nakon čega sam počela da nastupam i imala sam svoj bend. Nikad mu ništa nije bilo teško, uvek me je bodrio – ispričala je pevačica jednom prilikom.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić