ŽELIM DA BEŽIM IZ MOG KRAJA, HOĆU BOLJI ŽIVOT: Brutalna ispovest dečaka koji je igrao DŽeja - "Kod kuće su svi..."

DEČAK je osvojio srca publike kada se pojavio u ulozi Džeja kada je bio dete, te se sada nada blistavoj budućnosti.

Foto: Nikola Skenderija

Uloga u filmu “Nedelja” o Džeju Ramadanovskom, Alenu Selimiju je donela nadu za bolje sutra. Mali dečak je posle prvog angažmana prestao da prodaje ruže u Skadarliji, i sada će vredno raditi kako bi imao blistavu budućnost.

Foto: Novosti

- Želim da bežim od mog kraja, da imam bolji život. Da živim bilo gde, samo da mi bude bolje - rekao je dečak, koji se ponekada vrati u pomenutu ulicu.

- Sada u Skadarliju dolazim samo zbog drugova. Bilo je lepo dok smo radili, to je uglavnom bilo uveče. Svi su me zapamtili, kada prođem tuda javljaju mi se. Nedostaje mi malo taj posao, pomogao bih drugu kad bi me pitao za pomoć - istakao je Alen i dodao da su svi u porodici veoma ponosni na njega i uspeh koji je postigao:

- Kod kuće su svi ponosni na mene, moj brat najviše. Na početku nisu mogli da veruju da ću snimati film.

Foto: Novosti

Alen kaže da se nije puno toga promenilo otkako je snimio film, osim što ga ljudi sada prepoznaju na ulici.

