EKSTRA NENA JE POSLEDNJA PREDSTAVLJALA JUGOSLAVIJU NA EVROVIZIJI: Evo kako sada izgleda (FOTO/VIDEO)

Snežan Berić, Ekstra Nena koja je na tadašnjoj Evroviziji 1992. godine otpevala pesmu Ljubim te pesmama, gde je predstavljala zemlju koja se tada zvala Jugoslavija.

Period takmičenja na Evroviziji pamti kao srećno vreme:

Foto: Printskrin Jutjub/Novo jutro

- Srećna sam što mi se to dogodilo u životu. Presrećna sam kad mi se na blic jave uspomene na drage kolege i kompozitore. To je posebno veliki uspeh s obzirom da je tada bio rat i kada je naša zamlja degradirana kao država u odnosu na sve ostale, ali mi smo to stoički izneli.