NE DIRAJ MOJU LJUBAV: Dragan Kojić Keba priredio pravi rolerkoster emocija (FOTO/VIDEO)

FOLK ZVEZDA Dragan Kojić Keba publici je predstavio svoju novu pesmu i to baladu "Ne diraj moju ljuvav" i tako raznežio hiljade obožavalaca iz celog regiona.

Foto: Nikola Skenderija

Da pevač ne robuje trendovima, to je pokazao u svom novom video ostvarenju za novu pesmu.

Foto: Nikola Skenderija

Nema sumnje da će Dragan ovom pesmom napraviti veliki uspeh, kao što je to i do sada bio slučaj kada je njegova karijera u pitanju. Zanimljivo je to da se u jednom trenutku u video ostavarenju nalaze i kadrovi čuvenog Starog mosta, simbola Mostara, koju spaja levu i desnu obalu reke Neretve.

Foto: Printskrin Jutjub/DRAGAN KOJIC KEBA

Pesmu i spot pogledajte i poslušajte u videu ispod:

