ALEKSANDRA TADIĆ CIPKA nedavno je otvorila dušu o svojim iskustvima u svetu estrade.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Ona je istakla da je primetila da se mnogi pevači i pevačice lažno ponašaju i predstavljaju, često skrivajući svoje pravo lice iza fasade.

- Neko je zaista to kako se i predstavlja. Naprimer Ceca Ražnatović, Ceca je Ceca i još naravno dosta koleginice, ali ima i jako puno tu lažnih ljudi i lažnog ponašanja, svega lažnog oko njih. Ali dobro, Bože moj, to je njihova stvar, da se predstavljaju tako kako žele – rekla je ona.

Foto: Printskrin Jutjub/Aleksandra Tadic Cipka

Cipka nije oklevala da podeli svoje viđenje trenutnog stanja u muzičkom svetu, te je istakla da danas gotovo svako može snimati pesme zahvaljujući tehnološkom napretku, ali retko ko uspeva dobro da peva.

-Sada je to još zastupljenije, definitivno. Sad tek mogu svi da pevaju, i svi snimaju pesme, ali ne pevaju svi i to mi je jako drago. Svi mogu da snimaju svašta nešto, ali uživo i na terenu, stvar je takva kakva jeste, realna i to je to. Ja najvše radim tako što me ljudi vide, čuju, pa me angažuju – ispričala je ona.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Pevačica je delila sećanje na prvi nastup, naglašavajući da je to bilo nezaboravno iskustvo ispunjeno posebnim emocijama.

- Sećam se. Prvi nastup je bio kod jednog mog druga i druga kompletnog benda, jer smo svi tad bili mladi, nismo imali ni osamnaest godina. Bilo nam je bitno samo da počnemo negde, bilo je svega par klubova tu i kafana koje su već radile sa velikim zvezdama, sa poznatim bendovima a mi smo bili početnici. Tako da smo mi počeli kod druga, taj lokal je tada bio malo nesređen ali je izlazila omladina, naše društvo, generacija i nije nam bilo bitno. Bilo ne to jedno lepo iskustvo, imala sam veliku tremu – zaključila je pevačica.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden