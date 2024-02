ZLATA PETROVIĆ ZAVRŠILA U HITNOJ: Oglasila i otkrila sa kim se nalazi

ZLATA PETROVIĆ uhvaćena je večeras ispred Hitne pomoći.

Kako prenose domaći mediji, pevačicinom bratu je pozlilo, te je ona morala da dođe zajedno sa njim.

Zlata se oglasila ovim povodom, ali nije otkrila šta se tačno dogodilo.

- Sa bratom sam, zovite za dva sata - rekla je pevačica.

Podsetimo, komšije Zlate Petrović nedavno su za naš medij progovorile o pevačici.

- Jovan je dobro dete, žao mi je što se tako u javnosti predstavio kao neko ko viče na majku i psuje je. Malo je temperamentan, uostalom kao i Zlata i Peja. Često se čuje svađa iz njihovog stana, ali oni su tako prirodno bučni. Ne verujem da se tu radi o porodičnom ugnjetavanju, nego tako komuniciraju, kaže komšija Rade koji o pevačici ima reči hvale:

- Ona je sposobna žena, dobro izgleda i svi se ovde okrenu kada prođe. Nema kome ne bi pomogla kada može, a klinac je prizeman, tako ga je vaspitala. Radio je razne poslove, kako bi u kuću doneo novac.

Komšinica koju smo sreli u blizini, nije fan pevačice.

- Mislim da to kako oni komuniciraju niti je lepo, niti je pristojno. Ali on nije imao od koga da nauči. Poštujem svaku profesiju, ali ja se sećam trenutka kada je nju Saša Popović hteo da izbaci ili je izbacio iz Granda, zato što je usnimljena kako vrši nuždu pored auta. Eto, meni je to bilo dovoljno da shvatim sa kim imam posla, kaže ova gospođa koja nije želela da je imenujemo.

