ZORICA BRUNCLIK JOŠ PRE 40 GODINA UGRADILA SILIKONE: Bila je prva na estradi - "To je zahtevalo popravku"

SUZANA MAČIĆ otkrila je da je Zorica Brunclik prva na teritoriji nekadašnje države Jugoslavije ugradila silikone u grudi.

Suzana Mančić je govorila o detaljima iz života, pa se dotakla estetskih korekcija koje je radila.

Tom prilikom je otkrila da je za intervenciju povećanja grudi saznala od Zorice Brunclik, koja se još pre četiri decenije podvrgla ovom estetskom zahvatu.

- U Minhenu u Nemačkoj sam uradila silikone. Pozvala sam kliniku i rekla šta želim i tako zakazala operaciju. Prvo sam grudi uradila - rekla je Suzana, koja je otkrila da je druga dama sa javne scene koja je uradila ovaj estetski zahvat.

- Zorica Brunclik je bila prva u mnogim stvarima na našoj estradi, i tada je već bila i majka i to je sigurno zahtevalo reparaciju neku, a ja sam bila devojka i prikrala se i šapatom je pitala: "Je li Zorice, gde to može da se uradi?" - dodala je voditeljka.

Suzana Mančić je, inače, nedavno istakla da je njen suprug, grčki biznismen Simeon Ocomokos, oduševljen njenim izgledom i lepotom.

- Svako za sebe misli da ima neke mane koje mora da prikrije i mi to danas radimo sa fotošopom. Ja se ne obazirem na komentare "Sva si plastična", "sva si izoperisana". Gledam da prikažem sebe u nekom normalnom svetlu, ali ipak i da zadovoljim svoj ego, do sada nisam radila neke ozbiljne korekcije na licu i telu, ali prosto moramo ostariti. Stvarno su se one koje nisu bile lepe udale pre mene, ali mislim da svi vole u društvu da imaju lepu i zanimljivu osobu - kazala je Suzana i dodala da je njen suprug ponosan što pored sebe ima jednu takvu ženu.

- Moj drugi muž je jako srećan što pored sebe ima ženu koja izgleda reprezentativno, koja se uklapa u svako društvo, koja govori jezike, koja zna da se ponaša i sa ministrima i sa običnim svetom. On kaže da se stalno smeje sa mnom i to je odlično - zaključila je ona.

