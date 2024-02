PESME BIRAJU MENE: Katarina Grujić o duetu, roditeljstvu i novom projektu koji sprema (FOTO/VIDEO)

POP-FOLK ZVEZDA Katarina Grujić Gobeljić važi za jednu od najzaposlenijih pevačica kada su nastupi i terenski rad u pitanju, nema sumnje da na njih dolaze sve generacije.

Foto: Novosti

Kaća je na početku razgovora za „Večernje novosti“ ispričala kako podnosi udaljenost od supruga, fudbalera Marka Gobeljića, s obzirom na to da on nakon razlaza sa fudbalskim klubom „Crvena zvezda“ nastupa za „Kifisiju“. Foto: Novosti

- Pošto trenutno malo manje imam obaveza, nego što je to bilo u novembru i u decembru, kada sam radila sedam dana u nedelji, sada sam smanjila nastupe i radim samo vikende (petak i subotu). Svakog ponedeljka sa kćerkom Katjom letim u Atinu, tamo smo tokom cele nedelje i to mi je takvo olakšanje, jer smatram da su ovo pravi trenuci, onakvi kakvi su bili pre, dok je on bio u Srbiji, naravno zbog posla. Foto: Novosti *Koliko vas je majčinstvo promenilo?

- Uvek sam bila odgovorna osoba, a sada treba još odgovornija da budem i stvarno sam takva. Za kćerku bih sve dala u životu. Sve radim za nju i najviše vremena provodim sa njom. Promenilo me je to, da sam samo sa njom i da me apsolutno ništa ne zanima u životu osim nje. Naravno, posle nje, moja karijera.

*Jedna od poslednjih pesama koje ste objavili je drugi duet sa TV voditeljem Ognjenom Amidžićem, „Pesma za bakšiš“. Kako je došlo do ponovne saradnje?

- Posle prvog dueta „Vino po vino“ koji je napravio veliki bum, Ognjen me je pozvao i pitao da li hoću da uradimo još nešto, odmah sam pristala. Za desetak minuta je napisao tekst i snimili smo pesmu istog momenta. Nisam očekivala da će za kratko vreme postati i te kako slušana. Drago mi je zbog toga, jer smo Ognjen i ja dokazali da smo tandem i pesma je bila stvorena za nas.

*Da li postoji želja da i sa nekom koleginicom ukrstite glasove?

- Apsolutno, to bi bilo sa mojom kumom Andreanom Čekić. Dve godine tražimo pesmu, ali se nadam da će se nešto pojaviti, što bi bilo dobro za nas dve. Foto: Novosti

*Snimate li nove solo pesme i kada će novi album?

- Snimila sam do sada četiri pesme u studiju, očekuje me snimanje spota za prvu numeru kojom ću započeti promociju drugog studijskog albuma, a istu ću objaviti krajem februara.

*Na koji način birate pesme, koje ćete snimiti?

- One biraju mene. Rade Rakazov i Marko Drežnjak su me pozvali i ponudili su mi ih, jer su u njima videli mene. Kada sam ih čula, znala sam da je to ono pravo. Foto: Novosti

Kompletan intervju sa Katarinom pogledajte i uživajte u videu ispod:

BONUS VIDEO:

POSVEĆENOST JE KLjUČ USPEHA | Božićni "Novosti" intervju | Viki Miljković