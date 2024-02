KOME SE SVIDIM MOŽE DA DOĐE SA PRSTENOM: Rada Manojlović odlučila, šeme s momcima je ne zanimaju, samo veridba

RADMILA RADA MANOJLOVIĆ kaže da joj ne polazi za rukom da se uda zato što nema vremena za muškarce zbog posla.

Foto: V. Danilov

Ona tvrdi da ni šeme ne dolaze u obzir, tako da onaj ko misli da može da je osvoji može samo da dođe sa prstenom u ruci kako bi je verio.

Foto: Novosti

- Prestala sam u intervjuima da pričam o momcima i vezama jer ih nemam duže vreme. Ne stižem od posla da se bavim time, radim po ceo dan i ko će ženu pored sebe koja je po ceo dan u poslu? Pa niko! Nemam vremena za šeme, ja sam žena koja voli da se posveti partneru, a ne da to bude nešto površno - rekla je folkerka, pa je dodala:

- Sledeći kome se svidim može samo da dođe sa prstenom i da klekne ispre mene! U ozbir dolazi veridba, ali šeme ne. Volim da kažem da ja više nemam vremena za gubljenje.

Foto: Printskrin Jutjub/Rada Manojlovic

Inače, Rada čest ogovori o bivšem dečku Milanu Stankoviću, s kojim je i posle raskida ostala u dobrim odnosima.

- Ja Milana vučem da se vrati iz duhovnog života u civilizaciju i ljude. On ga baš pretera - ili će da se zamonaši ili da ide u provod, ne može to tako. Ostali smo u super odnosima, mnogo ga volim i iskreno bih volela da počne ponovo da peva. On je veliki talenat. Evo možemo i zajedno nešto da snimimo, samo da ja pozatvaram svoje dugove. Sve sam uložila u album, to je moje ulaganje u budućnost, red je da se kupi i neka nekretnina - objasnila je pevačica.

