MILICA KON U SVOM STILU: Molila sam Marka da se razvedemo na šest meseci, samo da smršam

VODITELjKA Milica Kon u svom stilu rekla je da je molila supruga Marka da se razvedu kako bi smršala.

Naime, ona je konstatovala da žena nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, te je otkrila.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci... Samo da smršam!" Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je ona u šali za "Magazin IN".