ODAVNO RASTAVLJENI: Melina našla bogatog biznismena, Haris neće da se iseli iz vile?

NAKON što je kao bomba odjeknula vest da se Melina i Haris Džinović razvode otvorila se i Pandorina kutija.

Zajednica poznatog para poslednje četiri godine ne funkcioniše kako treba, ali su njih dvoje pokušavali u javnosti da održe sliku srećnog braka. Kako prenose mediji, Melina i Haris imaju privatni, poslovni i emotivno odvojeni život. Štaviše, izvori dobro upućeni u njihov odnos tvrde da oboje imaju partnere.

Melina je, pišu, navodno već neko vreme vezi sa poznatim biznismenom koji gradi luksuzne zgrade u prestonici, dok je pevač u kratkim avanturama sa gradskim devojkama.

Što se imovine tiče, dogovor između supružnika jeste da sva imovina pripada gazdi kuće, iliti Harisu, ali da Melina može u njoj da uživa dokle god to želi. Tako da Haris živi u donjem delu rezidencije, a Melina sa ćerkom u gornjem.

- Želeli su da sakriju od javnosti da se razvode i da svako želi da živi kako smatra da treba. Deca su im dovoljno velika, razumeju oni situaciju i ne mešaju se u odluke svojih roditelja. Melina ima svoju emotivnu priču, srećna je zaljubljena, ali to krije. Sa druge strane Haris je oduvek bio zavodnik i u društvu lepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je uveliko u osmoj deceniji ne predstavlja problem. On je Melini jasno stavio do znanja da nema nameru da se seli, niti da se imovina deli, a ona može da uživa koliko god želi dok je u toj kući koju su izgradili skoro - piše Kurir.

Pevač je viđen u četvrtak kada je sa sinom napuštao porodični dom na Senjaku. Delovao je rapspoloženo i tada je kratko poručio da ne želi da komentariše trenutnu situaciju.

Podsetimo, kada je u četvrtak objavljeno da se njih dvoje razvode, najpre se oglasila Melina. Ona nije htela da komentariše te navode kada su je novinari pitali, ali ih nije ni demantovala.

- Razumite me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu, prijatno - kazala je ona za "Pink", dok je Haris izjavio da se sprema za put i da ne može ništa da priča.

