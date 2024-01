PIJEM SVETU VODU KAD SE LOŠE OSEĆAM: Jovana Tipšin o crkvi i pričešću

JOVANA TIPŠIN je na Bogojavljenje prisustvovala liturgiji u crkvi Vasilija Ostroškog na Banjici, gde se godinama unazad pričešćuje.

Foto: Pritnskrin Jutjub/Emisija Premijera

Jovana je ispoštovala je post na Krstovdan, te se radovala današnjem velikom prazniku i svetoj tajni pričešća, pa se prisetila i poseti reci Jordan, odnosno drugom krštenju.

Foto: M. Labudović

- Uvek idem na liturgiju. Zaista se tome radujem. Pričestila sam se i to je nešto najsvetije. Danas je veliki praznik. Juče sam uzela Krstovdansku vodicu, to se uvek čuva, i danas Bogojavljensku. To stoji preko cele godine u kući. Kada se lošije osećate, uzmete svetu vodu i popijete - ispričala je Jovana na početku, kojoj je vera pokretač.

- Bez vere ne znam kako bih živela. Kao devojčica sa šest, sedam godina sam crtala i pravila krstiće ispred zgrade. Uvek sam bila dosta zrelija kao mala. Dosta sam razmišljala o budućnosti i Bogu. Počela sam da se pričešćujem od 20. godine, kada mi je tata preminuo - rekla nam je pevačica, te se prisetila putovanja u Izrael.

- Bili smo u Izraelu, na reci Jordan, što kažu, drugo krštenje. To je nešto što čovek treba da doživi. Ne može rečima da se iskaže. Svima želim od srca da osete tu lepotu. To je bila božja promisao. Otac Milan mi je jednom rekao da pogledam taj program, kada sam došla kući i legla, srce je počelo da mi igra, plakala sam od sreće i pozvala sam ga sutradan da mu kažem da idemo. I dan danas, to mi je najlepše putovanje - jasna je Jovana, koja se dotakla posta.

- Hrana mi najlakše pada. To su borbe sa sobom, misli, napadi od ljudi, kada postite to je sve pojačano. To su razna iskušenja. Posle toga bude lepota - zaključila je pevačica.

(BLIC)

BONUS VIDEO:

SVAKO TREBA DA BUDE SVOJ | Božićni "Novosti" intervju | Dragan Kojić Keba