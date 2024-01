MAJA BEROVIĆ U BOŽIĆNOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Publika je jedino merilo uspeha (FOTO)

MOŽDA će zvučati čudno, ali ja nikada nemam neke posebne želje. Sve što sam želela na privatnom, kao i na poslovnom planu, ja sam i ostvarila. Poželela bih svima, pre svega, zdravlje i sreću. Slušajte svoje srce i nikada ne odustajte od onoga što volite.

Foto: Marko Vulević

Govori ovako, za "Novosti", regionalna muzička zvezda Maja Berović i dodaje da su joj koncerti na velikim i malim binama doneli pregršt ljubavi, koju ona kroz svoje pesme uzvraća publici. Na pitanje kako proslavlja Božić i ume li da umesi česnicu, Maja za naš list odgovara:

- Kada imate malo dete, sve je drugačije. Za mene lično, sve je mnogo lepše, više smeha i doživljaja. Praznik uvek proslavljam kod kuće sa porodicom. To je zaista za mene poseban dan, jer smo tada svi na okupu. Nikada nisam radila na Božić, jer je to dan kada svako treba da bude sa svojim najdražima. A što se tiče česnice, naravno da znam, još kao dete me je majka naučila da je pravim. S obzirom na to da belo brašno volim ko oči u glavi, svake godine je rado mesim i još radije jedem. Foto: Marko Vulević

*Ko obično nađe paricu u česnici?

- Bogami, uglavnom ja, onaj ko najviše jede, taj i nađe.

*Da li ste ove godine spremili trpezu za Badnji dan ili suprug Alen preuzima zasluge?

- Zasluge za bogatu trpezu pripadaju mojoj svekrvi, koja je izvrsna kuvarica. Ja sam tu da joj pomognem, ali ipak njene godine iskustva u kuhinji teško da mogu da nadmašim, ma koliko se trudila.

*Lane ste objavili album "Milion", da li su vam milioni bili na svim poljima?

- Ako bih brojala preglede na muzičkim platformama, onda sigurno da. Potrudila sam se da odaberem pesme koje su široke i koje se pevaju dušom. Fanovi su mi dugo sugerisali da bi voleli da čuju ponovo malo više stare Maje. Rado sam im ispunila želju, jer sam se i sama uželela takvih pesama.

*Numera "Lav", koju ste posvetili sinu, obeležila je album?

- To mi je jedna od najdražih pesama u karijeri. Nastala je u trenutku naizgled potpune nemoći, a zapravo mi je otkrila koliku snagu u sebi imam. Velikim delom zahvaljujući sinu, i to je nešto što želim i njega da naučim kroz život. Da situacije u životu nisu uvek onakve kakve želimo da budu, ali to ne znači da u sebi nemamo snagu da ih napravimo onakvim kakvim želimo. Foto: Marko Vulević

*Šta je za vas merilo uspeha?

- Najveće merilo mi je publika koja dolazi na moje koncerte. Iako u poslednje vreme možemo reći da su digitalne platforme i te kako relevantne, to je nešto virtuelno, neko sluša moju muziku, a može da nikada ne dođe na moj koncert. Tako da za mene najveću relevantnost i važnost imaju koncerti, gde moja publika dolazi i peva uglas sa mnom. Foto: Marko Vulević

*Na iznenađenje mnogih, snimili ste rimejk dueta "Ne računaj na mene" sa Cecom Ražnatović?

- Kada radite posao koji radim ja, uzbuđenje je na svakom ćošku i toliko predivnih stvari doživite, nekada samo u jednom danu. Upravo je u tome čar pevanja i stvaranja. Svaki novi izazov je emocija koju ne možete rečima opisati, a ovo što smo Ceca i ja priredile, upravo je to. Srećne smo zbog ovog mini-projekta i znamo da će svi osetiti bar deo te radosti, energije i emocije. Rimejk "Ne računaj na mene" je bio naš poklon svima na kraju 2023. i na početku 2024. Sigurna sam da će svi uživati, baš kao što smo i nas dve. Foto: Marko Vulević

Poruka čitaocima "Novosti"

IMATE li božićnu poruku za čitaoce "Večernjih novosti"?

- Kompaniji "Novosti", kao i vašim čitaocima, želim sreću i zdravlje. Slušajte svoje srce i nikada ne odustajte od onoga što volite.

BONUS VIDEO:

