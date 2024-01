ISKRENI DEJAN MATIĆ: Moja deca se ni upola ne tuku kao što smo Saša i ja

DEJAN MATIĆ otkrio detalje odrastanja sa bratom blizancem Sašom Matićem.

Pevač Dejan Matić i njegov brat blizanac Saša uvek izazovu pažnju javnosti njihovim dogodovštinama iz detinjstva.

Naime Dejan je za bosanski Ekspres govorio o svojoj karijeri, odnosu s bratom i svojoj porodici koja mu je neizmerna podrška, te otkrio kako je izgledalo njegovo odrastanje

Kada sam bio klinac, bio sam povodljiv i kada pitaju ko je najjači i najbolji, uvek sam govorio da sam to ja. Naravno, sada je to mnogo drugačije, ali majka me pita za moje sinove i kaže: „Da li je istina, sine, da se oni pokoškaju, potuku“, a ja kažem „ni 30 posto kao Saša i ja, tako da nemoj da se sekiraš“ – kazao je Dejan, te nije krio zadovoljstvo što je još jedanput dobio priliku nastupati pred sarajevskom publikom.

– Moja karijera je počela 2002. godine, tada su sve starije kolege pričale da sam, kada me Sarajevo prihvati, položio ispit. Nekako sam shvatio da sam ja davno taj ispit položio – rekao je Matić.

Otkrio je i da sprema određene novitete u svojoj karijeri te da mnogo radi na tome, a u pripremi je i novi album koji će svojoj publici pokloniti.

– Bit će iza praznika mnogo noviteta, novi album, više nastupa, dvorana, a u drugoj polovini sledeće godine i solističkih koncerata. Bit će novina sigurno – naveo je Dejan.

Njegova najveća inspiracija je, kako nam kaže, publika, a kada je privatni život u pitanju, onda je to porodica.

– U privatnom životu najveća inspiracija mi je moja porodica, moji dečaci, supruga. Oni mi pružaju neverovatnu podršku. Baš je neki dan starijem sinu bio rođendan, a ja sam radio dan pre u Sloveniji, pa potom u Austriji, nakon toga sam se vratio da ispoštujem prijateljevoj kćerki punoletstvo. Sve se to desilo u nekih pola dana, pa sam toliko bio napunjen pozitivnom energijom kao da se to dešavalo pet dana, ali nijednog trenutka nisam osetio umor. Toliko sam se dobro osećao da je to neverovatno – rekao je Dejan, te otkrio detalje novog albuma

– Album će se možda zvati „ Jedna od milion“, zato što je to jedna pesma, koju mi je poklonio moj prijatelj Sloba Miletić. Kada sam čuo, ja sam se zaljubio u pesmu i pitao ga zašto on ne snimi, a on kaže da nema vremena te da će to biti poklon od njega. Ta pesma stoji već tri-četiri godine i vrlo brzo će ugledati svetlo dana, a kada izađu pesma i album, shvatit ćete zašto „Jedna u milion“ – kaže Dejan.

