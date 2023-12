"SNIMALA SAM TRUDNA I PREHLAĐENA, NA MINUSU..." Poznata glumica krila da je u drugom stanju, sada otvorila dušu i obelodanila sve

GLUMICA Anđelka Stević Žugić, nekadašnja Prpić, otkrila je da je tokom snimanja popularne serije bila trudna i da je pokušavala to da sakrije.

Foto: Printskrin

Lepa glumica Anđelka Stević Žugić nedavno se drugi put ostvarila kao majka. Iz drugog braka sa Markom Žugićem dobila je ćerkicu Čarnu. Iako je trudnoću dugo krila od očiju javnosti, na snimanja je redovno išla. Nedavno je gostujući na RTS-u otkrila je i da je, snimajući novu sezonu popularne porodične serije bila trudna, ali da je to pokušala da sakrije.

- Ja ću biti sakriveno trudna. Privatno sam bila trudna, pa smo se mi trudili da to ne vidite - otkrila je Anđelka u emisiji "Beogradska hronika" na RTS-u.

Nedavno je izjavila i kako je snimala trudna i prehlađena na minusu u Beogradu.

- Bila sam trudna u seriji! Snimala sam trudna, još na minusu u Beogradu... Trudna i prehlađena - navela je glumica.

"Mišljenje muža mi je jako važno"

Ona je nedavno progovorila i o braku sa svojim drugim suprugom Milošem Žugićem, ali i kako provodi dane sa ćerkicom i porodicom.

- Dane provodimo baš lepo, nije ništa neobično, kao što sve bebe provode vreme sa roditeljima. Pelene, mleko, kupaj, maži, mazi se, gnjavi, i tako... Imamo novu omiljenu pesmu "Cojle, Manojle". Ima je, jedro je dete - otkrila je tada Anđelka.

Kako je tom prilikom istakla, mišljenje muža joj je izuzetno važno.

- Muža, naravno, plus tri drugarice. To je sveto trojstvo, Anastasija Mandić, Maja Noveljić i Marija Kilibarda. One su sve drugačije, ali pokupim od svake šta mi treba, važno mi je sve tri šta će da kažu - zaključila je tada Anđelka.

Anđelka je pre Marka, za koga se nedavno u tajnosti udala, bila u braku sa Darijom Prpićem, iz kog ima sina Jakšu, preneo je Blic.

