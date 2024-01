BOJANA RISTIVOJEVIĆ U VELIKOM NOVOGODIŠNJEM INTERVJUU: "Novosti" u "Jutru" su moja produžena ruka (FOTO/VIDEO)

VOLIM "Večernje novosti", vi ste moj partner, moja produžena ruka u prelistavanju štampe u "Jutru" i pravi prijatelj već godinama. Ovako, iskreno, za novodišnji trobroj našeg lista govori Bojana Ristivojević, jedno od najpopularnijih i najvoljenijih televizijskih lica.

Foto: Dragan Milovanović

Ističući da u novoj 2024. našim čitaocima i gledaocima njene TV Prva želi da kroz život idu sa ljubavlju i optimizmom, poznata novinarka izražava uverenje i da će čitaoci i dalje imati veliko poverenje u "Novosti", kao dosad:

- "Večernjim novostima" želim još veće tiraže, da budete još čitaniji... i najbolji, kao što ste oduvek i bili. Foto: Dragan Milovanović

*Radite javni, odgovoran posao, da li vas to opterećuje?

- Sa godinama, imam osećaj da prestajem da imam tenziju i pozitivnu tremu, odnosno nedoumice da li će sve biti kako treba i šta će biti, ako nešto pogrešim. Možda su tome najviše zaslužne moje greške, kojih je bilo. Poručujem svima, posebno onima na početku karijere - ako želite da se bave javnim poslom, volite svoje greške. Ja svoje obožavam i iz svake greške naučim nešto novo.

*Kada sumirate 2023. godinu, šta je najjači utisak?

- Bila je uspešna i lepa, nemam zamerke. Iako se nešto loše i desilo, u svemu tome postoji mrvica dobrog. Trudim se da se koncentrišem baš na tu mrvicu, a loše momente brzo zaboravljam. Mnogo toga lepog je bilo u 2023, a za mene je poseban događaj i polazak kćerke Mitre u vrtić.

*Ipak, ističite još jedan događaj...

- To je rad na zidanju isposnice Svetog Save u Ovčarsko- kablarskoj klisuri. To je za mene bilo posebno iskustvo, zato što se radi o nepristupačanom terenu, gde ne može tek tako lako da se donese građevinski materijal. U rančevima na leđima donošeni su pesak, cigle... Učestvovala sam u toj akciji i to je neprocenjivo iskustvo. Kada vidim slogu i jedinstvo kod ljudi, oduševim se i o takvim podvizima treba da se priča kako bi ih u budućnosti bilo što više. Želim da da budemo pristojni jedni prema drugima, da se pomažemo. Foto: Dragan Milovanović

*Kako je izgledao doček Nove godine u vašem domu?

- Bolje nego ikada. Uz moju porodicu i Mitru. Od kada se rodila, prestala sam da izlazim za sam doček, lepše mi je da tu noć provedem sa njom i da zajedno uđemo u Novu godinu. Bez obzira na to, što tada, recimo, propustim neka gradska dešavanja, srce mi je puno, zato što smo zajedno, zato što zajedno pomislimo želje, otvaramo poklone. Zahvalna sam Bogu na tome.

*Šta je kćerka, ako nije tajna, poželela da se nađe ispod jelke?

- Mali akvarijum sa ribicama... Pre toga je dobila papagaje koje svakodnevno jurimo po kući, jer ih pušta iz kaveza. Kiki i Kiki, tako se zovu te divne ptice. Mitra je prvom dala ime Kiki, a sestričina Đurđa drugom, takođe, identično ime... eto, istomeni papagaji sada su ravnopravni članovi porodice.

*Čemu posebno učite svoje dete?

- Volim kada vidim da je uporna u nekim svojim namerama kao i to što da pokazuje interesovanje za druženje i učenje. A, ja je učim da voli da sa drugima deli... Trudim se najbolje što mogu da prenesem na nju, ono što treba da zna dobar i pristojan čovek. Foto: Dragan Milovanović

Svakog dana - novi cilj

- NAJVAŽNIJE je da svi budemo zdravi i srećni. Takođe, moramo, svi zajedno svakog dana sebi da postavljamo nove ciljeve i da težimo ka njima - kategorična je Bojana. Foto: Dragan Milovanović

Veliki novogodišnji intervju sa Bojanom, pogledajte i uživajte, u videu ispod: