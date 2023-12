"NEĆU VIŠE DA PEVAM!": Željko Vasić napustio splav usred nastupa - ovo je "Dan mrmota"

PEVAČ Željko Vasić, koji je nedavno održao uspešan koncert u "MTS dvorani" bio je gost u studiju "Novosti" i tom prilikom otkrio kako je odlučio da prestane da nastupa po klubovima.

Foto: Novosti

Vasić je objasnio da ga je zamorila monotonija i da je u jednom trenutku shvatio da ga ova vrsta nastupa ne ispunjava kao muzičara, te je usred jednog od nastupa jednostavno odbio da nastavi da peva.

- Shvatio sam da živim jedan te isti dan. Ja sam nastupao ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja - svadbe. Život imao nisam! To je istina. Pri tom, svi klubovi - sve isto! Ja ni danas ne idem po klubovima koji furaju sve iste fazone kao pre 25 godina, kad sam ja svirao. Salvete, prskalice, levo-desno, ma to ne mogu više da gledam! - započeo je priču Vasić i nastavio:

- Dakle, ja sam u jednom momentu shvatio... Mislim da se taj splav u tom momentu zvao "Ambis". Svirao sam sa svojom koleginicom i drugaricom, Danijelom Vranić. I sve je bilo isto. Repertoar isti, ljudi isto reaguju, žive "Dan mrmota", ne mogu da verujem. Ja sam usred večeri, ostavio mikrofom i rekao Danijeli: "Ja idem, ne mogu više da pevam!" Ona pita: "Je l' večeras?" Ja kažem: "Ne, nego inače, neću više."

- I onda sam izašao. Vlasnik je sedeo za stolom sa svojim prijateljima, pita me: "Gde ćeš?" Ja mu kažem: "Idem, ne mogu više da radim!" On mi kaže: "Ma, ajde, istripovao si se. Sedi, ne moraš više večeras da pevaš!" Ja mu kažem: "Ne, nisi me razumeo! Ne mogu više da radim sa vama." Na stranu i lova i sve... Mnogi upadnu u taj začarani krug. Ništa se ne dešava. Suštinski me to kao muzičara ne ispunjava. Pozvao sam svog saradnika i rekao mu da nam kupi avionske karte za Crnu Goru, odmah sutra - objasnio je pevač.

