KOLEGE PODRŽALE DEPARDJEA: Ne smiruje se polemika oko slavnog francuskog glumca

Polemika između onih koji podržavaju i osuđuju Žerara Depardjea (74) se nastavlja. U odbranu poznatog glumca, optuženog za silovanja, stalo je sada šezdesetak umetnika, pismom podrške u "Figarou" pod naslovom "Nemojte da izbrišete Žerada Depardjea".

Žerar Depardje, Foto EPA

Tekst u novinama u kome ustaju protiv "neiznijansiranih optužbi" između ostalih ostalih su potpisali Pjer Rišar, Karla Bruni, Šarlot Rampling, Karol Buke, Žak Ditron, Nadin Trentinjan, Fransis Veber, Natali Baj, Benoa Pelvord, Roberto Alanja...

Njihova glavna poruka je da se ne napada slavni glumac dok sud ne bude završio posao na ovom slučaju. Na pretpostavku nevinosti u vezi s Depardjeom nedavno je pozvao i francuski predsednik Emanuel Makron koji mu je takođe, u tom smislu, uputio javnu podršku.

U tribini poznatih ličnosti ističe se "linč koji se obrušio na poslednjeg živog barda francuskog filma".

- Ko napada Žerara Depardjea, napada umetnost. Odreći se tog ogromnog glumca bila bi to drama, naš poraz. Naša smrt – pišu između ostalog Depardjeove kolege.

Protiv Depardjea postoje dve optužbe za silovanje, a na njegovo seksističko ponašanje žalilo se 14 žena. Nedavno je na francuskoj televiziji prikazana i emisija u kojoj su iznete ove optužbe, a objavljen je i snimak njegovog ne baš učtivog odnosa prema lepšem polu tokom boravka Severnoj Koreji.

Od izbijanja ovog skandala Depardje je izbrisan iz Nacionalnog reda Kvebeka, a oduzeta mu je i titula počasnog stanovnika mesta Estempijus u Belgiji, dok je njegova voštana figura uklonjena iz muzeja Greven u Parizu. Francuska ministarka kulture Rima Abdul Malak najavila je i da se razmatra mogućnost da mu se oduzme Legija časti, ali je francuski predsednik Makron jasno stavio do znanja da to neće učiniti i da treba pustiti pravosuđe da radi svoj posao, a da Depardjea za to vreme ne treba napadati. Glumac je do sada više puta isticao svoju nevinost.

Povodom Makronove izjave, baš kao i zbog najnovijeg pisma koje se pojavilo u javnosti s podrškom šezdesetak umetnika, reagovala su feministička udruženja, ističući ogorčenost zbog takvog pristupa, uz napomenu da "pravosuđe ne bi pokretalo istragu, da za to nema osnova."