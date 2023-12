OSEĆALA SAM SNAŽNU NAPETOST: Milica Todorović o ulozi u seriji "Pevačica"

U NOVOJ sezoni serije "Pevačica", poverenje je dato i atraktivnoj pevačici Milici Todorović, koja je svojim muzičkim talentom već osvojila brojne obožavaoce.

Milica Todorović otkriva svoje impresije , deli svoje emotivne reakcije na razvoj radnje, i osvrće se na iskustvo saradnje sa našim sjajnim glumcima. Njena uloga pevačice Daše, oduševila je sve, a popularna pevačica otkriva i koliko sličnosti njih dve imaju.

- Slična je u tome, da je Daša jedna energična žena, vesela, laf, drugarčina i voli da opsuje - kaže Milica, osvrnuvši se na saradnju sa sjajnom ekipom:

- Prvog dana snimanja, osećala sam snažnu napetost, a moj najveći strah bio je da ne zaboravim tekst. Zato sam marljivo učila do ranog jutra. Prvi dan je bio najizazovniji, ali kako su dani prolazili, postajala sam sve sigurnija. Najdragoceniji trenuci bili su oni kada bi me Igor pohvalio nakon svake scene – tada bih se osećala kao najsrećnija osoba na svetu. Zahvalna sam mu na tome. Marko Janketić i ja smo se toliko dobro usklađivali energetski da smo često bili preplavljeni smehom, do te mere da neke scene nismo mogli ni da snimimo. Voli da zapeva, što je mene oduševilo, jer ima neverovatan glas - dodaje pevačica.

Milica otkriva i da li ima ambicija da nastavi sa glumom:

Ako dođe do trećeg dela, ja ću se prijaviti. Glumu sam učila kod Kuste i zaista sam bila kao guska u magli. Bilo je strašno. Ovo mi je bio prvi susret sa serijom. Gluma me oduvek privlačila", kaže, a zatim se osvrće na koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu, na kojem je bila gost

- Učinila je veliku stvar i ujedinila nas sve. Održala je pet koncerata u Zagrebu, a bila sam joj gost na jednom od njih pred 15 hiljada ljudi. Čestitam joj još jednom ovom prilikom. Za Novu godinu nastupam u Beogradu na Trgu republike - zaključila je Milica Todorović.

Igor Đorđević, koji se pored uloge inspektora Radeta, našao i kao potpisnik režije, u šali kaže da su glumci bili ljubomorni na Milicin talenat

- Potpuno sam zadovoljan kako se Milica snašla. U stvari, već prvi dan je pokazala izuzetnu snalažljivost, a već drugi dan je bila svoja na svoje. Tako smo mi glumci malo ljubomorno posmatrali kako ona, nešto što smo mi učili tolike godine, završava za samo jedan dan", kaže Igor Đorđević. On je otkrio i kako je došao na ideju da Vuk Kostić igra ulogu numerologa s upitnim seksualnim slobodama, dok Marko Janketić tumači ulogu muzičara, drugačijeg seksualnog opredeljenja:

- To je ideja Nataše Drakulić, koja je pisala scenario, a ja sam pomagao u tome. Kada vidite Vuka i Janketu u takvim ulogama, to je prava radost. Bilo je divno posmatrati tu veličinu glumaca kako bez problema izlaze iz svoje komforne zone i ustaljenog glumačkog stila, ulazeći u nešto potpuno suprotno. Kvalitetno smo se zabavljali, ali smo istovremeno ozbiljno radili. Jako sam srećan s tom njihovom linijom, koja je pomalo komična, ali istovremeno dotiče probleme ljudi u takvim situacijama. Zaista su veoma doprineli - zaključio je Igor Đorđević u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

