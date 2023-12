JAMI IZNENADILA PRIZNANJEM: U kafani ostavim sve što sam zaradila

JASNA MILENKOVIĆ JAMI nedavno je progovorila o bakšišu muzičara i skorašnjih izjava nekih ljudi koji tvrde da je sramota i poniženje uzimati bakšiš.

Foto: Novosti

- Skoro čitam da su neki pojedinci izjavili da je bakšiš katastrofa, da je to poniženje, da to ne treba uzimati. Prvo, bakšiš daju ljudi jer to je u našoj tradiciji ćef. Niko ne daje bakšiš zato što je druga strana u problemu Ili je potkupljiva. Ja kada uđem u kafanu, ja sam znala ne da ostavim bakšiš, nego sve što sam zaradila u torbi da dam i da ostavim samo 1000 dinara za taksi da odem kući. Ali to je moj ćef - rekla je Jami i dodala:

Foto: Novosti

- U Grčkoj ljudi šta rade? Znači imaju one korpe cveća koje koštaju sačuvaj Bože i oni bacaju to cveće u čast pevača iz poštovanja. To košta i sad zamisli kada bi pevač rekao kada ovaj baci to cveće, a on ovako "nemoj da me ponižavaš, nemoj da mi bacaš". Mislim, to bi stvarno bio skandal. Zamisli meni muzičar da kaže nemoj. Ja bih skandal napravila zato što je to meni merak što kažu. Ja tebi ne dajem zato što ti imaš ili nemaš. Ti mene ne interesuješ, ja uživam u tome. Ja plaćam moje zadovoljstvo. To je jednostavno tradicija naša i u duhu tradicije sam ja rasla i to je ostalo do danas.

(KURIR)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom