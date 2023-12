ON JE UNIKATAN, BOG NAS JE SPOJIO: Sashka Yanx iznenadila saradnjom sa čuvenim muzičarem

ONO što je nedavno obećala, popularna kantautorka Sashka Yanx je i ispunila - objavila je novi singl, za koji sama potpisuje i tekst i muziku, a zanimljivo je da je pesma "Bejbi Bejbi" urađena u produkciji našeg proslavljenog harmonikaša i šefa orkestra Aleksandra Sofronijevića, najpoznatijeg po saradnji sa izvođačima narodne muzike.

Foto: Bojan Stevanović

И не само то – ова поп певачица уникатног гласа и стила планира да албум, који је у припреми, објави Софрина издавачка кућа АС Студиотон. Foto: Bojan Stevanović - Kako sam u ovih par godina posle pandemije još sazrela, i privatno i muzički, tako me je i Bog spojio sa onim što je najbolje za mene, te verujem da je muzička i izdavačka saradnja sa unikatnim Aleksandrom Sofronijevićem pun pogodak i slična zajednička vizija, kao i da oboje muziku ne delimo po žanrovima već gledamo na to da koristimo sva svoja znanja i iskustva u najbolje svrhe, za što bolji rezultat i kvalitet za publiku – da ljudi mogu da odaberu po svom ukusu u čemu će uživati - izjavila je Sashka, i dodala da je numera „Bejbi Bejbi“ pisana još pre dve godine. Foto: Novosti - Iako sam htela da je publika čuje i ranije, izgleda da je čekala svoje pravo vreme da izađe. Kako i stihovi pesme kažu – ‘ljubav sve to uzme pod svoje, i samo ona stopi sve boje’, tako i ja funkcionišem – jer samo ljubavlju, strpljenjem i znanjem možemo menjati sebe i svet - zaključila je Yanx, koja se saradnjom sa Sofronijevićem pridružila muzičkim legendama kao što su Nedeljko Biljkić i Snežana Đurišić, koji su takođe poklonili poverenje produkciji jednog od naših najtalentovanijih i najcenjenijih muzičara.

Inače, Sashka će sledeće godine učestvovati i na „Pesmi za Evroviziju 2024“. Njen spot za novu pesmu „Bejbi Bejbi“ možete pogledati u video-prilogu ispod:

