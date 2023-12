POZNATI UČESNICI NA "PESMI ZA EVROVIZIJU": Evo ko će se sve takmičiti za titulu predstavnika Srbije u Malmeu (FOTO)

RADIO-televizija Srbije objavila je spisak učesnika na predstojećem takmičenju "Pesma za Evroviziju" na kojem su se našla neka poznata imena, a ima i dosta iznenađenja.

Anđela Ignjatović Breskvica prvi put se prijavila na takmičenje "Pesma za Evroviziju", a njeni fanovi ubeđeni su da će upravo ona predstavljati Srbiju na predstojećoj Evroviziji koja će se održati u Malmeu, u Švedskoj.

Međutim, danas nakon objavljivanja spiska kandidata, jasno je da će konkurencija biti jaka jer se pojavilo i ime koje je pre dve godine napravilo 'bum' kada je reč o prestižnom takmičenju. Ove godine prijavila se ponovo i Konstrakta, koja sada 'preti' da ponovo bude naša predstavnica.

Među poznatim kandidatkinjama su i Lena Kovačević, Zejna i Zorja, ali ćemo nakon "Pesme za Evroviziju", koja se održava u februaru, saznati ko će nas predstavljati.

U nastavku su svi učesnici koji će se takmičiti na "Pesmi za Evroviziju":

1. Nemanja Radošević - "Jutra bez tebe"

2. Bojana x David - "No No No"

3. Marko Mandić - "Dno"

4. Dušan Kurtić - "Zbog tebe živim"

5. Milan Bujaković - "Moje Tvoje"

6. Hydrogen - "Nemoguća misija"

7. Kat Dosa - "Tajni začin"

8. Filari - "Ko je ta žena"

9. M.IRA - "Percepcija"

10. Saša Baša i "Virtual Ritual" - "Elektroljubav"

11. Hristina - "Badem"

12. Kabala - "Vavilon"

13. Martina Vrbos - "Da me voliš"

14. Breskvica - "Orlovo gnezdo"

15. Ivana Vladović - "Jaka"

16. Lena Kovačević - "Zovi me Lena"

17. Keni nije mrtav - "Dijamanti"

18. Konstrakta - "Novo, bolje"

19. Iva Lorens - "Dom"

20. Zorja - "Lik u ogledalu"

21. Yanx - "Kolo"

22. Cxai - "Sama"

23. Durlanski - "Muzika"

24. Nadia - "Sudari"

25. Džordži - "Luna park"

26. Filip Baloš - "Duga je noć"

27. Teya Dora - "Ramonda"

(Informer)

