BEZ SNSD I HDZ BiH NEMA PROMENE VLASTI: Milorad Dodik i Dragan Čović u Mostaru potvrdili dalje partnerstvo

- Potvrdili smo naše partnerstvo, ostajemo zajedno. Ako SNSD neće, a neće biti u toj većini, a neće verujem ni HDZ, kako će je onda "Trojka" i neka opozicija iz Srpske imati. Gde im je većina? Znaju li oni da sabiraju? - poručio je Dodik.

Dodik je izjavio i da će ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković biti smenjen.

- Konaković nije kapacitiran ni politički ni na drugi način i on će biti smenjen. Što bismo mi njega sada branili. Mi ćemo glasati za razloge za smenu koje je SDA naveo, jer nam je važno da se stavi van mandata - rekao je Dodik.

Za Konakovića je rekao da se "momak zaigrao, ali neka igra do kraja", ali da će ga "vetar oduvati".

- Ne može se neko igrati sa dva ili tri poslanika. Tu su zato što im je SDP omogućio. Nikada se nismo petljali ko će biti kadar Bošnjaka ili Hrvata, a oni se u sve mešaju - istakao je Dodik.

I dalje za stari dogovor

MARINKO Čavara, potredsednik HDZ BiH izjavio je da nisu za promene u vlasti i da je i dalje za stari dogovor sa SNSD.

- Prvenstveno smo opredeljeni za one sporazume koje smo postigli prilikom formiranja koalicije da se poštuju dok se ne dogovorimo da to više ne postoji ili dok se ne dogovori neka nova koalicija - rekao je Čavar i dodao da bi SNSD-ov izlazak iz vlasti doveo do blokade evropskog puta BiH, a ne do deblokade.