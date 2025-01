SNSD ĆE BOJKOTOVATI RAD PARLAMENTA BiH!: Najjača stranka RS odgovorila opoziciji nakon smene Nebojše Radmanovića u PBiH

NAKON što je Nebojša Radmanović (SNSD) smenjen sa mesta člana Kolegijuma Predstavničkog doma (PD) Parlamenta BiH i to glasovima bošnjačkih i srpskih poslanika koji dolaze iz opozicionog bloka Srpske, SNSD neće učestvovati u radu Parlamenta BiH sve dok ne bude imenovan član Kolegijuma iz reda srpskog naroda, poručio je Milorad Dodik, lider SNSD. Inače, protiv smene Radmanovića bili su i članovi HDZ BiH.

Foto SRNA

- Kada se izabere Srbin, ko god on bio, sedećemo i bićemo opozicija. Ali, da damo legitimitet, da nema Srbina i da radite to - e, to nećemo. Oni su sad bez člana Kolegijuma blokirali parlament - rekao je Dodik i dodao da Srbin u Kolegijumu brani ustavnu poziciju srpskog naroda.

Napomenuo je da je Narodna skupština RS krajem decembra donela zaključke na posebnoj jednici koja je sazvana na zahtev SDS i PDP, a da su predstavnici tih stranaka odustali od tih zaključaka "zato što ih neko zvao na telefon".

On je ocenio da je kod smene Radmanovića reč o ozbiljnoj podvali opozicije iz Srpske, ali da ih i razume, s obzirom na to da već 20 godina pokušavaju biti vlast, što nije jednostavno.

- Kada god treba nešto loše da bude urađeno za Republiku Srpsku onda se svi muslimani objedine, bez obzira na političke partije. Da se nisu ovi izdajnici iz SDS i PDP ujedinili sa muslimanima u Sarajevu - ne bi došlo do toga - naglasio je Dodik i ponovio da su PDP i SDS, kao i "Lista za pravdu i red", doveli do toga da nema Srbina u Kolegijumu Predstavničkog doma, a pričaju o evropskom putu BiH.

Inicijativa za Dan žalosti PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će pokrenuti inicijativu da se 1. mart proglasi Danom žalosti u BiH. Dodik je rekao da je nedavna izjava ministra inostranih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića da će tražiti da se 9. januar "proglasi Danom žalosti", pretnja, ali i uvreda za Republiku Srpsku i Srbe na koju će biti odgovoreno. - Ako očekuje da mu se neće uzvratiti, poručujem mu da ćemo uzvratiti!" - rekao je Dodik.

Nakon smene Radmanovića u javnosti se povela i priča oko moguće nove većine u Parlamentu BiH, koju je podgrejalo i saopštenja Trojke (SDP, NiP, NS) da su raskinuli koalicioni razgovor sa SNSD.

Povodom smene Radmanovića u PBiH, Branislav Borenović, poslanik PDP u PBiH, kaže da nije čuo veću kuknjavu.

- Pa ljudi, nije ovo sahrana. Pričaju iz SNSD da će ova zemlja doći u probleme, kao da je sad med i mleko. Iza njih ostaju blokade i tenzije - poručio je Borenović.

Oglasio se i predsdnik PDP Draško Stanivuković, koji je poručio kako je PDP spreman preuzeti odgovornost.

- Kada je u pitanju prekompozicija vlasti ili nova partnerstva na nivou BiH, nisu nam cilj zamene nego promene. Zato naš cilj nije ući u vlast zbog vlasti - naš cilj su stvarne promene, odnosno politke koje će doprineti boljem životu građana ove zemlje - rekao je Stanivuković i dodao kako je PDP zainteresovan za preuzimanje odgovornosti i učešće u vlasti, ali samo pod određenim uslovima.