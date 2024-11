INTERVJU - SRPSKA ĆE ODBRANITI SVAKO SLOVO SVOJIH PRAVA: Radovan Višković, predsednik Vlade RS

GLAVNI prioritet ove generacije političara je očuvanje Republike Srpske sa svim njenim pravima i nadležnostima.

FOTO: Novosti

Svedoci smo svakodnevnih napada na Republiku Srpsku iz tzv. političkog Sarajeva i pokušaja da se Dejtonski sporazum, ako ne izmeni, a ono bar relativizuje kroz donošenje različitih zakonskih rešenja koja bi omogućavala preglasavanje srpskih predstavnika u Parlamentarnoj skupštini BiH. Mi smo toga duboko svesni i to nećemo dozvoliti. Ustav BiH garantuje Republici Srpskoj sva njena stečena prava i tako će ostati, kaže u intervjuu za "Novosti" Radovan Višković, predsednik Vlade Republike Srpske:

- Generaciji političara koja sada vodi RS, Srpska je svetinja i bez obzira na sve pritiske, istrajaćemo na zaštiti autonomije i prava koju Republika Srpska i srpski narod imaju u BiH.

Dejtonski sporazum je proslavio 29. rođendan. Koliko je ovaj dokument bitan za opstanak Republike Srpske i zajednice BiH koja je nastala u SAD, a upravo najveći rušitelji su oni koji se zaklinju u BiH?

- Dejtonski sporazum je bitan, pre svega, za opstanak Bosne i Hercegovine. Apsurdno je da oni koji tvrde da se zalažu za Bosnu i Hercegovinu, u stvari, ruše BiH konstantnim insistiranjem na derogiranju "Dejtona". Bez "Dejtona" nema BiH. "Dejton" je dao ustavni i pravni okvir za funkcionisanje BiH i Republika Srpska takav okvir aposultno podržava, a to je BiH sastavljena od dva ravnopravna entiteta i tri konstitutitivna naroda.

Da li Srpska može da se odbrani od napada Sarajeva i bošnjačkih političara kojima pomažu pojedine zapadne zemlje i njihovi predstavnici i da zaštiti izvorni Dejtonski sporazum, a ne da se priča o "duhu" Dejtona?

- Može i mora da se odbrani.

Šta bi značilo u praksi totalno raspakivanje Dejtonskog sporazuma, a na čemu već tri decenije rade bošnjački političari? I konkretno, šta u tom slučaju Srpska može da uradi?

- Raspakivanje "Dejtona" otvorilo bi Pandorinu kutiju neizvesnosti za Bosnu i Hercegovinu i njen opstanak, međutim, bilo kakve promene se ne mogu desiti bez saglasnosti sve tri strane u BiH, koje nema, niti će je biti u doglednom vremenu. S druge strane, bez saglasnosti Srbije i Hrvatske, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, nemoguće je da se uopšte pristupi izmenama "Dejtona". Znamo da za ovo nema saglasnosti i zato će raspakivanje "Dejtona" ostati neostvarena želja pojedinih političkih krugova u Sarajevu.

Unitarna BiH je večiti cilj bošnjačke politike. Otimanje nadležnosti Srpskoj i udari na institucije RS i nosioce javnih funkcija jedan su od načina kojim političko Sarajevo želi da ostvari cilj unitarne BiH. Da li će se ovaj pritisak nastaviti i hoće li biti još jači?

- Pritisak na Republiku Srpsku je svakodnevan i ne prestaje. Osim konstantnih udara na institucije Republike Srpske da se odreknu svojih prava i nadležnosti, nosioci najvažnijih funkcija našli su se na meti američke administracije, čime su im ugrožena osnovna ljudska prava. S druge strane, vodi se potpuno apsurdan, kafkijanski, sudski proces protiv predsednika Republike Srpske i svima je jasno da su sve te aktivnosti u funkciji da se slomi kičma Republici Srpskoj.

Nosioci najvažnijih funkcija u Srpskoj, među kojima ste i vi, već duži period se nalaze na udaru američke administracije i OHR. Tu su sankcije, suđenje predsedniku Dodiku...

Može li Srpska da se odbrani od ovakvog pritiska. I na koji način?

- Nije uopšte lako delovati u takvim okolnostima, ali smo mi, bez obzira na sve, odlučni da ni pod kakvim uslovima ne odustanemo od borbe za neotuđiva prava i autonomiju Republike Srpske, zagarantovanih Dejtonskim sporazumom i Ustavom. S druge strane, Srpska je i te kako vidljiva na međunarodnom planu i ima iskrene prijatelje koji razumeju njen položaj i koji su spremni da pomognu u očuvanju njenih prava i pozicije u okviru BiH.

Često iz Sarajeva, OHR i Ambasade SAD u BiH osuđuju prijateljstvo i dobre odnose Srpske sa Rusijom.

- Rusija je, pre svega, iskren prijatelj Republici Srpskoj svih ovih godina. Kao jedna od zemalja koje su svedoci potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ruska Federacija kontinuirano ukazuje na potrebu dosledne primene "Dejtona", isto kao što i ukazuje na sve pokušaje njegovog revidiranja i nepoštovanja. Možda tu, primarno, treba tražiti zašto nekome smetaju dobri odnosi Republike Srpske i Rusije.

Vlada Republike Srpske ima i odlične odnose i projekte sa Mađarskom, a premijer Viktor Orban je već sada prepoznat kao odličan saradnik i prijatelj sa novim predsednikom SAD Trampom.

- Premijer Orban je prijatelj srpskog naroda i u Republici Srpskoj i u Srbiji.

Zahvaljujući dobrim odnosima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Republike Srpske Milorada Dodika saradnja je na visokom nivou i osnova je za realizaciju zajedničkih projekata u privredi i ekonomiji. Mi sarađujemo na partnerskim principima i prijateljskim odnosima i to je dobar okvir za realizaciju projekata od obostranog interesa.

Foto D. Pozderović

Iz Ambasade SAD u Sarajevu počeli su, da kažemo, na sedmičnom nivou da kritikuju rad Vlade RS i uporno potenciraju da je Srpska pred finansijskim kolapsom. Šta je cilj ovakvog delovanja američke ambasade?

- Cilj je da se uznemire građani i da se umanji njihovo poverenje u Vladu i institucije. Na svu sreću, reč je o notornim neistinama, koje su kratkog daha i na koje Vlada uvek odgovara argumentima. Nema ni reči, niti opasnosti od finansijskog kolapsa, koji se, evo, "predviđa" već godinama od strane raznoraznih "dušebrižnika". Zar postoji bolji argument protiv ovakvih malicioznih dezinformacija od činjenice da smo na prošloj sednici utvrdili rebalans budžeta za ovu godinu, koji je za 75 miliona maraka veći od projektovanog. Da li to može da uradi neko ko je finansijski pred kolapsom? Naravno, i na to stalno ukazujemo, sva davanja iz budžeta se redovno i na vreme isplaćuju. Republika Srpska je finansijski potpuno stabilna i sigurna. A, sve te, da tako kažem, prazne priče, imaju cilj da se napakosti Vladi koja ne pristaje na pritiske i ucene.

Iz Sarajeva, OHR i američke ambasade u BiH je stigla i osuda vlasti zbog jačanje veza Srpske i Srbije kao i usvajanja Deklaracije svesrpskog sabora, što im, očigledno veoma smeta.

- Jačanje veza Republike Srpske i Srbije ne nanosi štetu nikome u BiH, već ima za cilj da se da podrška sveukupnom razvoju zemlje. Svi infrastrukturni projekti koje zajedno realizuju vlade RS i Srbije - auto-putevi, energetski objekti, fabrike - doprineće boljem životu svih ljudi koji žive u BiH. Zar auto-put od Banjaluke do Beograda nije od koristi za sve građane u BiH, zar isto to nije i brza cesta od Beograda ka Sarajevu, da navedem samo neke projekte... Odbijanje ovakvih i sličnih projekata je nerazumno sa stanovišta ekonomije. S druge strane, deklaracija Svesrpskog sabora, koji je održan na inicijativu predsednika Vučića i Dodika, nijednim svojim zaključkom ne nanosi štetu bilo kom drugom narodu i nikoga ne vređa, već se zaključci odnose na ekonomiju, privredu, putnu infrastrukturu, energetiku, kulturu, jezik i sport, te poziv na regionalnu saradnju, mir i prosperitet. Mi smo zahvalni za svu podršku koju nam pruža Srbija, posebno od kada je na njenom čelu predsednik Vučić. Najkonkretnija podrška i saradnja nam je došla i počela baš otkako je na čelo srpske vlade došao aktuelni predsednik Srbije.

Da li može srpski narod sa obe strane Drine da opstane i izdrži pritiske od dela zapadnih država?

- Srpski narod će opstati i izdržati sve pritiske, jer se za svoja prava bori u skladu sa međunarodnim pravom. Nikada Srbima nije bilo lako kroz istoriju, pa nije ni sad i uvek su srpski narod i njegovo rukovodstvo nalazili načine da zaštite opšte interese. Srbi su uvek branili svoju slobodu i pravo da žive na svojim vekovnim ognjištima. Naša istorija pokazala nam je da samo složni i jedinstveni možemo da budemo snažni i da odolimo svakom iskušenju koje se postavi pred nama. Verujem da su naše do sada iskazano jedinstvo i izuzetno dobri odnosi između Republike Srpske i Srbije garant da ćemo izdržati sve nedaće. Samo treba da sledimo politiku koju sprovode i za koju se zalažu predsednici Vučić i Dodik. A to je da mi kao narod budemo jedinstveni, jer kada to jesmo, možemo prebroditi sve izazove, nedaće, pritiske, kojima pokušavaju da nas oslabe.

Od SAD očekujemo objektivnost

Očekujete li promene u američkoj politici prema Srpskoj nakon što republikanci preuzmu vlast u SAD?

- Očekujemo, pre svega, da nova američka administracija, u svetlu činjenica na kojima Republika Srpska svih ovih godina insistira, a odnose se prvenstveno na ono što je zapisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu ove zemlje, pravedno sagleda situaciju u BiH. U tom svetlu moći će se, onda, dalje raditi na relaksaciji političkih odnosa unutar BiH, a samim tim i na ubrzanju evropskog puta koji je od vitalnog značaja za građane.