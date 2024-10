ŠMIT SPREMIO IZVEŠTAJ ZA SB UN: Dodik jasno poručio - Čak i da je legalan, svaka njegova odluka bi se smatrala kao antidemokratska

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Kristijan Šmit ne može pisati nikakve izveštaje jer on nije visoki predstavnik i poručio da se odnos i stavovi Republike Srpske prema njegovom nelegalnom boravku nisu menjali, ali se promenio odnos i raspoloženje Bošnjaka prema onome što lažni Šmit u BiH predstavlja.

Milorad Dodik i Kristijan Šmit

Na pitanje da prokomentariše to što je Kristijan Šmit, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik u BiH, pripremio izveštaj koji će prezentovati Savetu bezbednosti UN, a u kojem se kao i uvek obrušio na Republiku Srpsku i njene legalno izabrane zvaničnike, Dodik je odgovorio za Srnu da se i u tom izveštaju vide glavni ciljevi, a to je goli interes.

- On je iskoristio priliku da kaže ono što ga muči, a to je da mu treba više para. Svi su svesni kako stoje stvari u BiH. Postoji jedan preskup, nesposoban, koruptivan, nelegalan i bošnjački naklonjen lažni visoki predstavnik, koji nema nikakvo pravo da bude tu. Silni novac su uzeli da bi ovde rovarili i narušavali odnose između konstitutivnih naroda. Sve odluke na zajedničkom nivou ne mogu proći dok oni ne odobre Bošnjacima šta se može, a šta ne može. Mi u Bošnjacima ne vidimo ravnopravne pratnere, nego zastupnike stranaca. On štite interese Amerike, Britanije i Nemačke, a ne svog naroda - konstatovao je predsednik Srpske.

On je ukazao da su uradili sve da bi došlo do procesa protiv njega, a pravo pitanje je šta bošnjački narod ima od toga i šta ima bilo ko od te farse?

- BiH praktično ne postoji. Nama to i odgovara. Mi smo odlučni da jačamo svoje kapacitete i razvijamo se dalje, jer to zaslužuje srpski narod. Smejurije poput ovog izveštaja za nas ne postoje, jer ih objavljuju lica koja nemaju nikakav kredibilitet. U svim tim izveštajima nema istine, to je jedan neobjektivan i navijački pristup, koji obiluje porukama mržnje prema Srbima. To vidi svako ko malo bolje to pročita - naglasio je predsednik Dodik.

On je naveo da je danas u BiH sve više onih koji shvataju koju štetu je napravio intervencionizam stranaca, dopustivši da se osoba koja nije prošla regularnu proceduru imenovanja nađe u BiH kao kolonijalni upravnik.

- Napravio je nepopravljivu štetu i produbio krizu - istakao je predsednik Srpske.

Podsetivši da je optužnica u sudskom procesu protiv njega podignuta zbog, kako je navedeno, "prkosnog ponašanja", predsednik Dodik je rekao da je to još jedno priznanje o politički motivisanom procesu, kao i o kakvoj ostrašćenoj osobi je reč koji je tražio i dobio podršku za svoj lični obračun sa predsednikom Republike Srpske, jer stav Republike Srpske ugrožava silne novce koje on dobija i koji bi mogli biti dovedeni u pitanje s obzirom na činjenicu da u BiH boravi nelegalno.

Dodik je rekao da se Šmit bori da spase svoju kožu, a ne, kako to lažno tvrdi, da pomogne BiH.

- Čak i da je legalan, svaka njegova odluka bi se smatrala kao antidemokratska, antiustavna i antidejtonska. To je čovek koji je iskoristio priliku i nesposobnost dela međunarodne zajednice da se jasno odredi prema BiH da bi ovde sprovodio silu i doneo zakon koji štiti njegov lik i delo - dodao je Dodik u izjavi za Srnu i upitao kakve to veze ima sa Evropom i evropskim vrednostima da u suverenoj zemlji neki Nemac dođe i svoje odluke proglašava za zakone kako bi štitio sebe?

Nakon toga, dodao je predsednik Dodik, taj Šmit, koji je srušio evropski put po nalogu Majkla Marfija, priča o Planu rasta!?

- Šmit i Marfi su kriminalne, koruptivne ličnosti, koje u BiH nesmetano rade šta im se ćefne. Ponizili su i srušili institucije. Ne postoji zemlja u kojoj neki Šmit može biti iznad Parlamentarne skupštine, ali postoji nenormalna BiH u kojoj može da radi šta hoće i još ima političke predstavnike Bošnjaka koji povremeno kad im odgovara aplaudiraju na sve to - istakao je predsednik Republike.

On je ponovio da Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita i potpuno je jasno da je jedini način koji su našli kako bi u potpunosti upravljali BiH da se dokopaju kontrole nad imovinom, da izvrše pritisak na instituciju predsednika Republike Srpske i pokrenu montirano suđenje.

- Niko od njih nije planirao da proces dođe u ovu fazu. Mislili su da ću pristati na njihove ponude i tu su se prevarili. Oni su trgovci koji sada imaju ozbiljan problem. Prvo treba da smisle šta će sa sudom i službenicima koji su se uvukli u ovo bezakonje, a drugo Šmit i dalje ne postoji u Republici Srpskoj. Uspeli su samo da naprave krizu za BiH - rekao je Dodik i poručio da je imovina Republike Srpske isključivo imovina Republike Srpske.

