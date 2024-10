MITROPOLITI FOTIJE NA SLAVI UGLJEVIKA: Lokalne zajednice snaže Republiku Srpsku

Mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije na današnjoj krsnoj slavi opštine Ugljevik-Svete Petke Paraskeve rekao je da ova lokalna zajednica daje nadu srpskom narodu za opstanak i očuvanje Republike Srpske.

foto V Mitrić





-Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože kako je govorio sveti Vladika Nikolaj-poručio je mitropolit Fotije u bejedi ispred zgrade opštine Ugljevik nakon lomljenja slavskog kolača.Srbi pred sobom, rekao je mitropolit Fotije, kao narod imaju dva puta.-Da budemo ovo što smo vekovima bili, da idemo uskim putem pravoslavlja, svetosavlja i uskim putem svoje osveštane tradicije. Da čuvamo svoje pismo, jezik, kulturu, tradiciju, običaje i sve ono što nas je narodom činilo i čini velikim narodom u istoriji-rekao je mitropolit Fotije.Srbi prema mitropolitovim rečima ne treba nikom da budu podrnjđeni i ni u kakvim savezima, niti političkim niti vojnim.-Srbi treba da žive samostalno, slobodno i da se borimo koliko možemo da sa svima kontaktiramo i da nikoga ne odbacujemo da ne budemo poslušnici jednih a protiv drugih. Naš put je samostalna srpska država i samostalna srpska crkva-rekao je mitropolit Fotije.Sa druge strane, mitorpolit Fotije upozorava, da se Srbima nudi put širok, posut cvećem i ružama, epim željama, nagovještajima da će jesti zlatnim kašikama i kaže da je to put Evropske unije, novog svetskog poretka.-Tu bi se izgubili. Onaj ko želi dobro svom narodu ne bi to izabrao. Iskustvo ljudi koji žive na zapadu nam to govori-rekao je mitropolit Fotije.Mitropolit Fotije zahvalio je za svu saradnju načelniku Vasiliju Periću, i rekao da Perića smatra prijateljem i dodao da će isto sarađivati sa novim načelnikom Draganom Gajićem.Načelnik Ugljevika Vasilije Perić čestitao je krsnu slavu Ugljevičanima i parohiji Ugljevičkoj, a mitropolitu Fotiju zahvalio jer uvek sabira Srbe u molitvi, liturgiji i ljubavi.-Hvala vam visokopreosvećeni mitropolite što ste nas danas sabrali u radosti naše krsne slave Svete Petke Parskeve, hvala vam na divnim porukama i poukama. Hvala vam i što želite da u budućnosti Ugljevik postane grad. To je odraz ne samo harmonije odnosa između naše lokalne samouprave i Svete crkve nego je to pre svega rezultat žara duhovnosti u svima nama i u našem narodu podmajevčkog kraja. Hvala vam od svega srca za sve što činite za verni narod i crkvu-rekao je Perić.Načelnik Perić je posebno zahvalio Ugljevičanima na saradnji i podršci.-Novom načelniku želim uspešan i plodotvoran rad u narednom peirodu i da naš Ugljevik uvijek bude napredna sredina-zaključio je Perić.