START BAJKERA U HERCEGOVINI: Održan 24. moto skup u Trebinju, okupio 2.000 učesnika (FOTO)

I OVE godine u Trebinju prvi vikend u junu rezervisan je za motoriste, koji su svaki put okupljaju u sve većem broju I za koje je upravo taj grad I Hercegovina praktično početak putovanja različitim destinacijama.

D. Curać

Ulicama Trebinja prodefilovalo oko 2.000 bajkera iz regiona i Evrope, učesnika 24. Moto-skupa, koji su se sjajno zabavljali ali i pokazali svoje dvotočkaše. Organizatori skupa članovi Moto kluba TNT iz trebinja ne kriju zadovoljstvo što njihova okupljanja iz godine u godinu postaju sve brojnija.

-Što se tiče samog kluba, mogu reći da je ovaj skup, za razliku od prošlog ili pretprošlog još masovniji. Gđe je ovđe granica? Mi smo se malo šalili, nama je izgleda samo nebo granica. Stalno idemo uzlaznom putanjom, pričamo o broju motora koji su došli i nadam se da će taj intenzitet motorista biti još veći. Što se tiče same organizacije, imali smo posla, to je više postala neka ustaljena praksa za nas, ali uistinu jedan kompleksan posao koji smo uradili i to se vidi ovđe u kampu - istakao je Vučko bašić, dugogodišnji član Moto klub TNT.

Miroljub Milošević iz Ciriha kaže da je u Trebinju drugi put i da se zaljubio u ovaj grad.

-Gostoprimstvo, smještaj, dobra hrana... jednostavno mislim da je grad kompletan. Cela Švajcarska je čula za Trebinje - rekao je Milošević.

Koncerti i igre U zabavnom programu, u kampu za motoriste, održani su koncerti grupa Psihomodo Pop, Goblini, Krugovi u žitu. Takođe, veliko oduševljenje izazazvale su tradicionalne moto igre kojima je prisustvovao veliki broj gledalaca.

Motociklista iz Italije Renato rekao je da je drugi put u Trebinju, da je oduševljen i da će da dolazi i narednih godina.

-Ovo mesto je jednostavno tako da se moraš vratiti. Ovaj put stiago sam sa društvom I drago mi je što su prihvatili moju ideju I uverili se da se u Trebinju motorist sjajno provode – rekao je Renato.