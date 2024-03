STRANCI SU SUVIŠNI U PREGOVORIMA: Reakcije nakon što je Evropski savet podržao otvaranje pregovora EU sa BiH

U zaključku koji je Evropski savet usvojio na preporuku Evropske komisije, stoji da je BiH napredovala u procesu reformi u zadnjih godinu dana više nego u zadnjih 10 godina.

Predsednik RS Milorad Dodik, pozdravio je ovu odluku, istakavši da je to priznanje svim građanima i političkim snagama koje se zalažu za jačanje međusobnog poštovanja, dogovora i kompromisa između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Istakao je da je BiH test postojanja same Evropske unije.

- Stav Evropskog saveta da dejtonska BiH, sa dva ravnopravna entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda, može da bude član EU pokazuje da unutrašnja struktura BiH nije smetnja. BiH je po mnogo čemu "mala EU", test njenog postojanja u prvoj polovini 21. veka. U srcu Evrope nalazi se država koja može opstati samo ako se gradi na način na koji su mir i ekonomski prosperitet posle rata projektom EU izgradile države članice - naveo je predsednik Srpske.

Dodik je istakao da put BiH ka članstvu u EU neće biti lak.

- Srpska je svesna ključnog doprinosa koji je dala da se ova odluka donese. Pred svima nama u BiH je još mnogo posla. Dokazalo se da su stranci, njihovi komesari ambasadori i lažni visoki predstavnici suvišni za naše odnose i uvreda za naše narode. Jer za ovih godinu dana uradili smo nikad više. I uradili bismo još više da kojekakvi smutljivci nisu videli lične interese u tome da nas koriste u geopolitičkim igrarijama - podvukao je Dodik.

Vetar u leđa političarima

MINISTAR spoljnih poslova u SM BiH Elmedin Konaković rekao je da je odluka Evropskog saveta, vetar u leđa domaćim političarima.

- Zaključak kaže pregovori se otvaraju i tačka. To je to. Nema novih uslova ni priče o 14 uslova. To je novo relaksirajuće stanje da se reši zakon o sudovima, Apelaciono veće i ostalo. Brzo će to biti finalizirano, pogotovo sada kada smo dobili vetar u leđa - rekao je Konaković.