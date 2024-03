HOĆE DATUM, NE "ZELENO SVETLO": Iz Srpske smatraju da odobren početak pregovora BiH i EU ne znači puno

Predsednik RS, Milorad Dodik, takođe smatra da početak pregovora bez datuma ne znači puno.

- Treba reći da je otvaranje pregovora rezultat presudnog doprinosa Srpske. Za nas je evropski put važan, jer predstavlja ispunjenje velikog nacionalnog cilja - život Srba u ekonomskom i političkom prostoru bez granica - naglasio je Dodik.

Posebno se zahvalio partnerima iz Mađarske, Srbije, Slovačke, Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao sagovornicima koji u potpunosti razumeju činjenicu da je BiH "mala EU".

- BiH može funkcionisati samo kada nijedan interes nije isključen. Svako uplitanje stranaca nije sabiranje naših različitosti, nego jednačina koja nas gura od zajedničkog cilja, a članstvo u EU to jeste - poručio je Dodik.

Stimulacija i uslovljavanje

POLITIČKI analitičar Miloš Šolaja smatra da ako nema datuma, znači ništa se nije promenilo, nego je to kao mala stimulacija da birokrate iz EU upišu sebi plus. Napomenuo je da se, tek kada bude određen datum i pregovori počnu, može reći da je to pravi put.

- Do tada je sve evropsko uslovljavanje - istakao je je Šolaja i dodao da je teško u ovom trenutku očekivati datum otvaranja pregovora, jer BiH vrlo teško ispunjava postavljene uslove.