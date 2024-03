NIKO NIJE ZATRAŽIO KONCESIJU ZA RUDNIK NA MAJEVICI: Premijer Vlade RS o rudarenju u Srpskoj

- Nije doneta odluka, a sve se priča kao da rudarenje tamo počinje sutra. A, to sve, nije tačno - naveo je Višković.

Istakao je da organizovanje tribina potvrđuje da iza toga stoje strani centri moći, koji to debelo plaćaju.

- I to plaćaju profesore, koji dolaze iz Srbije i iz Federacije BiH. Evo, sada plaćaju i političke partije koje su uključene u te procese - naveo je Višković.

Vlada Srpske će isključivo poštovati reč struke kada je reč o rudarenju na području Majevice - rekao je Višković.

PROŠLE godine u oktobru, iz švajcarske kompanije koja je radila istraživanja na Majevici su saopštili da su na teritoriji opštine Lopare pronašli litijum vredan oko 10 milijardi dolara i da su to pokazali rezultati istraživanja terena.

Ističe da je ključ reč struke, a ne politčara i centara moći.

- Ako struka kaže da je rudarenje bezbedno, onda će to biti prihvatljivo. Ako kažu da ima bilo koji segment koji utiče na život građana, onda Vlada Srpske to neće podržati - jasan je Višković.

Inače, Rado Savić, načelnik Opštine Lopare, predao je u februaru Narodnoj skupštini RS peticiju sa potpisom 3.711 građana, kojom se protive otvaranju rudnika litijuma na Majevici, kao i Deklaraciju o protivljenju otvaranja rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma na području Lopara.

Savić je rekao da je cilj da se ova inicijativa izdejstvuje do kraja, i suprotstave se nameri otvaranja rudnika.

Tehnologija

PREMIJER RS je podsetio da rudarenje pre 10 do 15 godina i danas nije isto.

- Tehnologija je napredovala. Struka kaže da može da obezbedi zeleno rudarenje, a to znači da nije štetno po okolinu i zdravlje građana. Ako je to moguće, onda ćemo to podržati - kaže Višković.