NA POMOLU DOGOVOR O JEFTINIJEM HLEBU: Pekari i Vlada pregovaraju o nižim cenama osnovne namirnice

IAKO su cene hleba različite od grada do grada u Srpskoj, jedno je sigurno, došlo je do poskupljenja ove osnovne namirnice, zbog čega negoduju stanovnici kojima je ovo još jedan u nizu udara na novčanike. Sledeće sedmice biće poznato da li će pojeftiniti hleb u Srpskoj, za kada je zakazan sastanak pekara i predstavnika Vlade.

Na prethodnom sastanku na kome su bili predstavnici iz Privredne komore RS zajedno sa ministrom trgovine i turizma RS Denisom Šulićem, nije bilo dogovora o nižim cenama, zbog čega je zakazan novi.

- U pripremi je uredba o ceni osnovnog hleba tip 500 i zajednički ćemo tražiti način i kalkulaciju kako bismo definisali cenu i gramažu. Ono što su nam dali kao predlog, a na čemu i ja insistiram, jeste da u što kraćem roku bude napravljena socijalna karta da bi se znao obuhvat građana koji bi mogli kupovati hleb po nižoj ceni - rekao je Šulić.

Ministar je istakao da je dogovor blizu, te da je cilj da građanima bude obezbeđen jeftiniji hleb jer je to osnovna životna namirnica.

Cene hleba variraju od mesta do mesta, pa se tako tip 500 u Banjaluci prodaje po 2,30 KM, a u Bijeljini ide do 1,80 KM. I u Doboju je došlo do poskupljenja, i cene hleba su slične kao u u Banjaluci.

Nezadovoljni kupci gunđaju GRAĐANI su svakako nezadovoljni poskupljenjem hleba, ali sve se, prema rečima Svetlane Šešlije, svodi na gunđanje. - Nema pravog aktivizma i rekacije. Stanovnici su zbog poskupljenja pekarskih proizvoda promenili "apetite". Sada kupuju najjeftiniji polubeli ili beli hleb, a nekada su gledali da to bude hleb bez glutena, crni ili neka druga zdravija varijanta - rekla je Šešlija.

Predsednik Udruženja pekara regije Bijeljina Radenko Pelemiš kaže da su pekari u nezavidnoj poziciji, i da bez ekonomske računice, teško da mogu sniziti cene hleba.

- Da bi pojeftinio hleb, pekari se moraju osloboditi nameta, dobro rešenje bi bilo da se ukine ili smanji PDV na hleb. Ipak, ako se donese uredba o smanjenju cena, mi ćemo to morati ispoštovati, ma koliko to bilo neekonomično za nas - rekao je Pelemiš za "Novosti".

Dodaje da bi sa ovakvim stanjem, hleb mogao i dodatno da poskupi.

- Sve zavisi od situacije na tržištu. Svakako da je povećanje minimalca uticalo na povećanje cena hleba - kaže Pelemiš.

Povećanje iznosa minimalne plate u RS nije opravdanje za povećanje cena hleba kažu iz dobojskog Udruženja za zaštitu potrošača "Toper".

- Povećanje cena hleba ove godine je nerealno. Ako se poskupljenja pravdaju povećanjem minimalca, onda je trebalo poskupiti i brašno i drugi sastojci hleba, što se nije desilo. Pozdravljam napor ministra da se snize cene hleba - kaže za "Novosti" predsednica Udruženja "Toper" Svetlana Šešlija.

Smatra da bi trebalo spustiti i cene drugih pekarskih proizoda, ne samo hleba tipa 500.

- Tu mislim na peciva koja deca svakodnevno jedu u školama, ali i druge proizvode. Uvek se zadovoljimo nečim malim, napravi se ustupak da se skrene pažnja sa većeg problema - kaže Šešlija.