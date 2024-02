PROTIV MENE SE VODI POLITIČKI PROCES Dodik: Atmosfera linča prema nama je jasna, ovo je najveći udarac za BiH

NAKON današnjeg ročišta jasno je apsolutno da je proces koji se vodi protiv njega u Sudu BiH politički, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik po izlasku iz sudnice i ocenio da je sve što se danas dogodilo u sudnici najveći udarac za BiH.

On je rekao da ga je sudnici sačekala svaka vrsta iznenađenja, da je ovo suđenje zakazao jedan sudija, a pojavila se sudija žena čije, kako je rekao, ime nije ni zapamtio, a koja je nastojala da sve slomi preko kolena.

- Ja o zameni sudija kao navodno optuženi nisam obavešten kao ni moji branioci. Vidi se da je ona došla sa zadatkom i unapred spremljenim odgovorima na naša eventualna pitanja - rekao je predsednik Srpske.

Jasno je, ističe, da se ovo može okvalifikovati kao čisto politički proces, koji ne vodi ni sud ni tužilaštvo BiH, već neko drugi.

- A, ako je već odvojen proces od Miloša Lukića morala je da se napravi nova optužnica - rekao je Dodik novinarima.

U svakom slučaju, dodao je, dodatna nelogičnost je da je isti sudija određen i za Lukića i za njega.

- Saznali smo namere koje su očigledne. Ovde prava nema, nema poštovanja bilo kakvih prava ljudi koji učestvuju u ovom procesu. Iza sudije imate dve zastave jedna zastava BiH i FBiH. Ovo je sud koji sudi u ime BiH i Federacije. Ili treba dodati zastavu Srpske ili skloniti jednu od tih zastava - rekao je Dodik.

On je rekao da je tužilaštvo ignorisalo sve što su on i njegova odbrana do sada izneli.

- Oni nastavlju da guraju svoje nebuloze pravne prirode, da se odlukom menjaju zakoni, a jedini organ koji u BiH može da menja zakona je parlamentarna skupština koja može da donosi zakone - rekao je Dodik i ponovio da tzv. lažni visoki predstavnik, a i da on jeste legalan, nema pravo da nameće zakone.

Svaki pravnik zna, kaže Dodik, da je moguće da se zakoni menjaju odlukama i nemoguće je da pojedinac to nameće.

- Ovo je najveći udarac za BiH bez obzira kako će ovo ići dalje.... Atmosfera linča prema nama je jasna. Nastojaćemo da dokažemo koliko je sve apsurdno. Nije problem optužnice, već je problem u proceduri - naveo je Dodik.

Ocenio je i da je sve veoma ponižavajuće, ne za njega, kaže, već za pravnu nauku i pravne institucije i svakog ko želi da se bavi pravom.

- Nesumnjivo je da se nešto dešava, ako je BiH sastavljena od dva entieta i tri konstitutivna naroda i ako vidimo da su Bošnjaci isključivo uključeni u proces protiv mene koji je takođe Bošnjak i bio istaknuti političko angažovan u SDA , dovodimo u pitanje da li je moguće da u ovom sudu su samo Bošnjaci - rekao je Dodik i dodao da oni hoće da kažu da ovo nije politički proces.

Ovo je, istakao je, zloupotreba i instrumentalizacija tužilaštva i suda i nema nikakve veze sa pravom.

