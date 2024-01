LAKŠE DO KABINETA: U OŠ "Vuk Karadžić" u Trebinju u toku je izgradnja lifta za decu koja imaju otežano kretanje

PUTNICI kojima su u nedelju letovi otkazani ili su kasnili, zbog greške operatera na aerodromu "Nikola Tesla", neće biti obeštećeni. To pokazuje tumačenje domaćih i međunarodnih propisa. Vazdušni prevoznici su izuzeti od plaćanja odštete kada je do otkazivanja ili dugog kašnjenja došlo usled tzv. više sile, odnosno vanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbeći, čak ni u slučaju da su sve razumne mere preduzete. A, upravo to se desilo u nedelju, jer je za grešku u obaveznom toku putnika koja je prizemljila letove odgovorna kompanija "Belgrejd erport", članica francuskog konzorcijuma "Vansi erports", koja upravlja beogradskom vazdušnom lukom.